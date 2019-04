Zeman se setkal se Si Ťin-pchingem, věří, že jeho poradce pro Čínu není ve vězení

Během představení své delegace Zeman zmínil představitele firmy Home Credit, která v Číně poskytuje půjčky, také Jágra, který by se mohl stát jednou z tváří zimních olympijských her pořádaných Pekingem v roce 2022. Poté zmínil, že je spokojen s jednáními s čínskou společností CITIC, která v Česku převzala projekty firmy CEFC. Zakladatel CEFC, a zároveň poradce prezidenta Zemana, Jie Ťien-ming je v Číně vyšetřován kvůli podezření z ekonomické kriminality. Podle Zemana není ve vězení.

„Byl jsem informován, že můj poradce není ve vězení. Jestliže není ve vězení a jestliže naopak vyjednává se společností CITIC o odkupu některých majetkových podílů, tak z toho logicky vyplývá, že je na svobodě,“ řekl český prezident. Dodal, že se nesetkali, protože nebyl čas.

České investice v Číně se staly jedním z hlavních témat setkání, uvedl to mluvčí Jiří Ovčáček. Zeman je podle něj chtěl podpořit, promluvil ale také o čínských investicích v České republice. Mluvčí zmínil například formu PPP projektů, do kterých se zapojují soukromí investoři. Premiér Andrej Babiš nedávno navrhl, aby čínské firmy tímto způsobem postavily úseky dálnice D3 vedoucí z Prahy do Českých Budějovic.

Peking, Velký palác lidu. Setkání s prezidentem ČLR Si Ťin-pchingem. pic.twitter.com/vi0c0kzzrf — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 28 апреля 2019 г.

Na jednání Zemana doprovodila také ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, která podepsala dvě memoranda. Jedno počítá se vznikem nové pobočky agentury CzechTrade, druhé aktualizuje seznam bilaterálních projektů obou zemí v rámci projektu nové Hedvábné stezky. Týkají se například spolupráce při výrobě lehkých sportovních letadel, výstavby logistického centra či zřízení zákaznického centra Home Credit v Číně.

Peking, Velký palác lidu. Podpis smluvních dokumentů mezi zástupci České republiky a Čínské lidové republiky. pic.twitter.com/E8KzkH1XKt — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 28 апреля 2019 г.

Čína je jednou z nejoblíbenějších destinací českého prezidenta, je zde už popáté. Tentokrát Zeman přiletěl do čínského hlavního města na summit Nová hedvábná stezka. Cílem projektu je posílit „všestranné propojení prostřednictvím výstavby infrastruktury“, prozkoumat „nové hnací síly pro světový ekonomický růst“ a vybudovat „novou platformu pro světovou ekonomickou spolupráci“.