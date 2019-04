Bohatí a šílení: co jedí IT miliardáři

Pokud jde o IT miliardáře ze Silicon Valley, jako první nás napadne slovo „génius“. Je také známo, že jsou excentričtí a často jsou na pokraji šílenství.

To, že miliardáři mají peníze na osobního kuchaře a zdravé potraviny nejvyšší kvality, neznamená, že toho budou využívat. Jak zjistil Business Insider, nejbohatší lidé na světě v oblasti IT mají docela zvláštní a někdy i šílené diety a stravovací návyky.

Bill Gates

Zakladatel společnosti Microsoft Bill Gates, známý filantrop, který se snaží změnit svět k lepšímu, nemůže nijak změnit svou vlastní stravu k lepšímu. Jde o to, že podnikatel miluje dietní kolu a denně vypije asi 3 - 4 plechovky tohoto nápoje.

Na snídani jí Gates čokoládové vločky, ale na oběd preferuje cheeseburgery. Generální ředitel osobní nadace Gatese, Joe Cerrell, tvrdí, že každý host, který má dohodnutý oběd s tvůrcem společnosti Microsoft, bude jíst cheeseburgery bez ohledu na titul nebo funkci.

„Pokud budete obědvat s Billem, pak budete jíst burgery. Neustále někoho posílá do jídelny, aby mu přinesl rychlé občerstvení. Myslím, že Melinda [manželka Billa Gatese] mu nedovoluje jíst cheeseburgery doma,“ řekl Cerrell v rozhovoru pro Telegraph.

Mark Zuckerberg

Jak tvrdí generální ředitel Facebooku Mark Zuckerberg, je mu jedno, co jí na snídani. Bude jíst to, co chce v určitém okamžiku, protože nerad ztrácí čas nepodstatnými myšlenkami.

To však neznamená, že by Zuckerberg s dietou neexperimentoval. Vedoucí sociální sítě je známý svou osobní výzvou v roce 2011, kdy se rozhodl jíst jen ta zvířata, která sám zabil. Tato „výzva“ zahrnovala maso koz, prasat, drůbeže a také humrů.

Zároveň se Zuckerberg nestyděl za toto rozhodnutí a servíroval maso zvířat, které zabil, svým přátelům a hostům.

Vedoucí Twitteru, Jack Dorsey, který kdysi navštívil Zuckerbergův dům, pak s hrůzou vzpomínal, jak zakladatel Facebooku zabil kozu před jeho očima, a pak ji dal na stůl. Ten večer se Dorsey omezil pouze na salát.

Mimochodem, Zuckerberg také sdílel své úspěchy v jídle na svém Facebooku, což způsobilo rozruch mezi uživatele, kteří byli nepříjemně překvapeni příběhy o zabíjení zvířat.

Jack Dorsey

Sám Dorsey, který byl nespokojen s Zuckerbergovými zvyky, má mnohem podivnější stravovací návyky. Vedoucí Twitteru jí jednou denně během pracovního týdne a o víkendech hladoví.

Jediné jídlo během dne má Dorsey každý večer mezi 18-30 a 21-00. Obvykle jí ryby, kuřecí nebo steak se zeleninovým salátem. Jako dezert má bobule nebo tmavou čokoládu. Přijímá také multivitaminy a „obrovské množství“ vitamínu C.

Tvůrce Twitteru tvrdí, že takový režim mu umožňuje zachovat ostrost mysli.

Uživatelé internetu jsou však přesvědčeni, že Jack Dorsey má příznaky poruchy příjmu potravy.

Steve Jobs

Zesnulý zakladatel firmy Apple Steve Jobs byl známý svými podivnými stravovacími návyky. Někdy jeho strava zahrnovala jednu nebo dvě potraviny, které konzumoval během týdne a zanedbával ostatní. Například, jednu dobu konzumoval jenom jablka a mrkev.

Kromě toho Jobs experimentoval s plody rostlin.

Jobs věřil, že veganská strava zbavuje jeho tělo aromatu, kvůli tomu nepoužíval deodorant a jen občas se myl.

Někdy Jobs vůbec nejedl a argumentoval to tím, že hladovění vytváří pocit euforie a extáze.

Elon Musk

Pro osobu, která pracuje 80 - 90 hodin týdně, věnuje generální ředitel Tesly a SpaceX Ilon Musk malou pozornost plnohodnotnému stravování. Obvykle nesnídá, ale pokud se to stane, jí čokoládu a pije kávu.

Oběd Muskovi servírují během obchodních jednání a miliardář ho sní za pět minut, což podle jeho slov není moc zdravé.

Pokud jde o večeře, často probíhají v rámci různých pracovních akcí. Ilon Musk podotýká, že během takových večeří se hodně přejídá a jí jídlo za dva.

Když byl studentem, dařilo se mu utrácet za jídlo jen jeden dolar denně, což v současné době nikomu nedoporučuje.