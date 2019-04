Přípravy na kolaps státu? V Německu roste aktivita ultranacionalistů

Tito lidé sbírají střelné zbraně a další zásoby v rámci přípravy na „občanskou válku“ nebo „kolaps veřejného pořádku“ v Německu. Existuje také alarmující počet extremistů, kteří by mohli uskutečnit útoky pomoci improvizovaných výbušných zařízení a malých zbraní. Mnozí z krajně pravicové scény se dostali do středu pozornosti BfV již před vstupem do extremistických skupin.

Podle BfV se němečtí ultranacionalisté radikalizují přes sociální media a pravicové chaty, ve kterých dominuje diskuse s tématy šíření islámu a migrantů. Dodává se, že teroristické útoky krajně pravicových přívrženců pomocí explosivních látek, nožů nebo žhářství, zůstávají dosud špatně zorganizované.

Nicméně pro některé německé politiky podobná tendence je rostoucí hrozbou pro národní bezpečnost.

„Pravicově extremistické struktury jsou dnes pro naši demokracii stejně nebezpečné, jako kdykoli od roku 1945,“ uvedl pro Die Welt poslanec Zelených.

Není to poprvé, co německé úřady vyjádřily znepokojení nad krajně pravicovým extremismem. V loňském roce policie zatkla podezřelé ultranacionalisty, kteří prováděli útoky na imigranty a „lidi odlišných politických názorů“.

V roce 2017 bylo oznámeno, že policie prováděla rozsáhlé operace v několika německých zemích v prostorách spojených s krajní pravicí. Byly nalezeny seznam obsahující jména, adresy a fotografie více než 5 000 politiků, většinou levicových nebo liberálních stran. Skupina, na kterou bylo vyhledávání zaměřeno, zahrnovala jak aktivního policejního důstojníka, tak i právníka, který popřel, že dokument byl „seznamem cílů pro vraždy“.