Paradox? Smutná hudba dělá deprimované lidi šťastnými

Nová studie zveřejněná v časopise Emotion ukázala, že lidé v depresi, kteří poslouchají smutnou hudbu, i když je to v rozporu s tím, co se dříve myslelo, nezpůsobuje, že se ponoří do smutku a negativních pocitů. Naproti tomu se zdá, že smutná hudba lidi uklidňuje a v některých případech dokonce rozveseluje.

Účastníci výzkumu se skládali z 38 vysokoškolských studentek s diagnostikovanou depresí a 38 vysokoškolských studentek, které touto nemocí netrpí.

V první části studie byly obě skupiny účastnic požádány, aby si poslechly to, co je normálně považováno za smutnou hudbu, například Adagio for Strings od Samuela Barbera a Rakavot od Aviho Baliliho. Studentky byly požádány, aby poslouchaly radostné, pozitivní melodie a hudbu, která zní neutrálně, a pak si vybraly, co by raději poslechly znovu. Ty, které byly v depresi, měly větší pravděpodobnost, že si vyberou smutnou hudbu, kterou budou poslouchat znovu než ty, které depresi nemají.

Když se vědci zeptali, proč upřednostňují smutnou hudbu, většina deprimovaných lidí řekla, že smutné melodie jsou uvolňující a uklidňující.

Během druhé části studie účastnice poslouchaly 84 desetivteřinových klipů instrumentální filmové hudby s vysokou a nízkou úrovní energií, a také neutrální. Účastnice byly požádány, aby uvedly, která hudba se jich dotkla a jakou by chtěly znovu poslouchat.

Výsledky ukázaly, že ty ženy, které měly depresi, byly více nakloněny k poslechu hudby s nízkou energií, protože se cítily šťastnější, ne smutnější, když poslouchaly takové melodie.

Ačkoli studie neuvedla přesné důvody, proč lidé v depresivním stavu dávají přednost nízkoenergetické hudbě, výsledky nejsou pro vědce velkým překvapením, protože vážná hudba může být v době smutku uklidňující a vhodná.