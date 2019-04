Libye dostává zbraně z EU?

Italská ministryně obrany Elisabetta Trentová prohlásila, že její země nehodlá zasahovat do vojenských problémů v Libyi a opakovat chyby minulosti.

Italská vojenská přítomnost v Libyi je kontingent čítající asi 400 lidí z mise MIASIT (dvoustranná mise pro pomoc a podporu v Libyi). Na libyjském území působí také italská energetická společnost ENI, jediná italská společnost, jež zůstala v Libyi.

Itálie má tedy v Libyi vážné zájmy a kolují řeči, že Řím podporuje libyjského premiéra Sarrádže nejen oficiálně.

V tomto kontextu se objevily fotografie lodí libyjské pobřežní stráže přeměněných na ozbrojená vojenská plavidla. Dá se tedy předpokládat, že tyto zbraně byly nejdřív demontovány kvůli mezinárodním sankcím na dodávku zbraní a pak namontovány znovu.

Dva nebo tři dny před uveřejněním těchto fotografií na sociálních sítích se na portálu Meridionews.it objevila zpráva o neobvyklé vojenské operaci na ostrově Lampedusa v noci z 16. na 17. dubna v doku Cala Pisana. Očitý svědek sdělil Meridionews toto: „Vojenský letoun mě nepřekvapil. Nebylo to poprvé. Překvapilo mě, že to bylo v noci. Možná, že na moři byly jiné lodě, nevím. Slyšel jsem zdálky ještě jedno přistání anebo vzlet letadla. S ohledem na hodinu, to nemohlo být civilní letadlo.“

Příští den o tom napsal i portál Mediterraneocrnonaca, také s odkazem na očité svědky. Podle informací Mediterraneocrnonaca se operace zúčastnily dvě ze tří velkých lodí třídy San Giorgio italského vojenského loďstva, hlídkový vrtulník a letadla místní vojenské jednotky na Lampeduse.

Z letadel byly vyloženy dřevěné bedny podobající se používaným na dopravu zbraní. Tyto bedny pak naložili na vojenské lodě. Lodní motory byly vypnuté, všude tma. Operaci řídili vojáci z praporu San Marco, trvala od večera do tří hodin po půlnoci, na tuto dobu byla pozastavena trajektová doprava mezi Lampedusou a Sicílií.

Je možné, že v těchto bednách byly zbraně, kterými později vybavili lodě pobřežní stráže? Nikdo to nemůže tvrdit s jistotou, ale několik hodin nato poděkoval Sarrádž Itálii a nazval ji hlavním partnerem Libye.

Sputnik.Itálie si promluvil s Giacomem Sferlazzem, očitým svědkem operace v přístavu.

„Ve dne jsme viděli, jak z vojenského letadla, jež přistálo na letišti, překládali dřevěné bedny do vojenských aut. V noci pak v doku Cala Pisana byly tyto bedny naloženy na vojenskou loď. Nalodili se také vojáci. Pak lodě vypluly na moře. Předpokládáme, že tyto zbraně a technické prostředky byly vypraveny do Libye, i když to nemůžeme s jistotou tvrdit,“ řekl Sferlazzo.

Podle jeho slov to na Lampeduse jsme viděl poprvé, i když vojenská letadla sem občas zavítají.

„Jenže vždy je těžké pochopit, co konkrétně vykládají. Nedá se tedy tvrdit, že se podobné operace nekonaly dříve, avšak nikdo si přesně neuvědomil, co se konkrétně děje,“ uvedl.

Slova očitého svědka byla potvrzena ve zprávách z 18. a 20. dubna v největším sicilském listě La Sicilia a L`Avvenire, které pak zveřejnila také další regionální média.

Oficiální reakce italské vlády nenásledovala do 25. dubna, kdy byla zveřejněna zpráva pro tisk italského ministerstva obrany, ve které se pravilo: „V souvislosti s nedávnými publikacemi v médiích a na sociálních sítích považuje generální štáb za nutné upřesnit, že se příslušníci italských ozbrojených sil z dvoustranné mise pro poskytnutí pomoci a podpory v Libyi (MIASIT), ani účastníci operace Mare Sicuro, ani posádka zásobovací lodi v Tripolisu, neúčastní vojenských aktivit v Libyi. Vojáci pracují podle pravidel OSN, plní ryze humanitární a technické úkoly.“