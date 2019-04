Putin reagoval na slova Zelenského o vydávání ukrajinských pasů Rusům

„Opravdu to tak řekl? To je moc dobře. <...> Pokud udělí Rusům občanství a my v Rusku udělíme občanství Ukrajincům, pak se postupně dostaneme k výsledku, o kterém jsem mluvil. To znamená, že budeme mít společné občanství,“ řekl ruský lídr novinářům po slavnostním předání medailí pod názvem Hrdina práce.

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi Putin vysvětlil zjednodušení procesu vydávání ruských pasů obyvatelům DLR a LLR

Navíc, pokud jde o porušení práv, hlava státu doporučila Kyjevu , aby „začali u Gruzínů“. Podle Putina by Ukrajina měla vrátit ukrajinský pas bývalému prezidentovi Gruzie a bývalému guvernérovi oblasti Oděsy Michailu Saakašvilimu, protože „byl nezákonně zbaven občanství“.

Ve středu Putin podepsal výnos o zjednodušeném přijímání ruských pasů obyvateli LLR a DLR. Prezident řekl, že Moskva nemá nejmenší touhu dělat Kyjevu problémy, ale situace s právy na Donbasu přesahuje hranice.

Připustil také, že všichni obyvatelé Ukrajiny budou moci brzy získat ruské pasy zjednodušeným způsobem.

Volodymyr Zelenskyj nazval rozhodnutí Moskvy pokusem „svést občany Ukrajiny“ a zdůraznil, že Kyjev chce „chránit, poskytovat azyl a ukrajinské občanství všem, kteří jsou připraveni bojovat za svobodu“.

Dne 21. dubna se na Ukrajině konalo druhé kolo prezidentských voleb. Po zpracování všech záznamů získal Zelenskyj 73,22 % hlasů. Oficiální výsledky hlasování budou vyhlášeny 30. dubna.