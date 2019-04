18 let teroru: Welt sestavil šokující seznam teroristických útoků po 11. září

Téměř tři tisíce lidí se stalo oběťmi teroristického útoku na Spojené státy 11. září 2001. V tento den nastoupilo do čtyř letadel 19 sebevražedných atentátníků. Dvě havarovaly do 110podlažních dvojčat Světového obchodního centra (WTC) v New Yorku, třetí letadlo narazilo do budovy amerického ministerstva obrany ve Washingtonu a čtvrté spadlo 80 mil od města Pittsburgh.

© AP Photo / AP Photo via militant website, File IS se přihlásil k útokům na Kalmunai na Srí Lance, údajně zabil 17 policistů

Všichni teroristé byli identifikováni: byli to občané Egypta, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Libanonu. Byli spojení s teroristickou organizací Al-Káida. Na území Spojených států se nacházeli legálně a někteří z nich byli vyškolení v amerických leteckých školách.

Po 11. září al-Káida provedla řadu dalších teroristických útoků, včetně řady výbuchů vlaků v Madridu a útoku na londýnské metro. Po střelbě na novináře francouzského týdeníku Charlie Hebdo převzal za tyto útoky zodpovědnost Islámský stát*, „dcera zakladatelky“ Al-Kajdy na Arabském poloostrově.

Zakladatel organizace Usáma bin Ládin byl v roce 2011 zabit skupinou amerických speciálních sil v Pákistánu. Samotná al-Káida stále existuje, i když už ne v takovém rozsahu.

Hlavní věcí al-Káidy je však myšlenka. Nemohla být zničena a bin Ládin má mnoho dědiců. Současná teroristická organizace Islámský stát začala jako jedna z větví al-Kajdy.

Mezinárodní terorismus se vyvíjí a přizpůsobuje novým skutečnostem. Obrací se na rozsáhlou síť osamělých militantů, vůči kterým speciální služby nejsou plně připraveny bojovat. S tím souhlasí řada ruských a amerických odborníků.

* IS – teroristická organizace zakázaná v Rusku