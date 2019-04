V Srbsku zaznamenali dvojí metr Západu v případě ruského plynu

Západ se chová k Srbsku s použitím dvojího metru, včetně otázek, které se týkají dodávek ruského plynu. Oznámil to v rozhovoru pro RT srbský ministr zahraničí Ivica Dačić.

Ministr reagoval na otázku ohledně postoje Západu ke spolupráci Srbska s Ruskem a Čínou a poznamenal, že Bělehrad je odolný vůči tlaku.

„Je to pro nás obvyklé a jsme odolní vůči tlaku. Západ bude mít námitky z jakéhokoli důvodu. Zavedli jsme bezvízový režim s Čínou - Západ je proti. Zavedli jsme ho s Indií a Indonésií – Západ je proti. S Ruskem – je opět proti,“ uvedl politik.

Současně to platí i pro dohodu o volném obchodu s Euroasijskou ekonomickou unií, kdy Západ je také nespokojen.

„Přičemž není spokojen pouze se situacemi, kdy Srbsko navazuje vztahy. Když se s Čínou přátelí Chorvatsko, Maďarsko, Německo, Západ nemá námitky,“ dodal Dačić.

Zdůraznil, že jde o dvojí metr.

„Je to dvojí metr, stejně jako v případě ruského plynu. Německu a severoevropským zemím je povoleno použít plyn, který jde přes Nord Stream, ale Srbové by neměli kupovat ruský plyn – má na ně přece negativní vliv! To znamená, že na Němce a jiné vliv nemá! Dvojité standardy. Ale stále jim čelíme,“ zdůraznil ministr.

Dříve srbský lídr Alexandr Vučić také zmínil dvojí metr, který Západ uplatňuje vůči dodávkám plynu z Ruska do západní Evropy a na Balkán.

V předem zveřejněné zprávě výboru Evropského parlamentu pro zahraniční věci se pravilo, že Srbsko by mělo vypracovat energetickou politiku zaměřenou na snížení závislosti na ruských dodávkách plynu.

V dokumentu bylo také vyjádřeno znepokojení spojené s vojenskou spoluprací Bělehradu s Moskvou a Minskem.