Egyptská Hra o trůny. Jaké nové tajemství odhalila Tutanchamonova hrobka?

Egyptologové na Québecké univerzitě v Kanadě dospěli k závěru, že předtím, než Tutanchamon obsadil trůn, Egypt byl současně ovládán dvěma jeho sestrami. Uvádí se to ve zprávě na portálu Phys.org.

Výzkumníci analyzovali symboly na hrobce, která byla objevena v roce 1922 a mohla patřit královně, která vládla v Egyptu před Tutanchamonem. Výsledky dekódování ukázaly, že možná to nebyla Nefertiti, jak se dříve myslelo, ale její dcery ze sňatku s faraonem Achnatonem - Meritaton a Neferneferuaton Tašerit. Mohly vládnout zemi pod jedním jménem.

Podle odborníků se zmocnily vlády po smrti Achnatona, který vládl 17 let, a zemřel v letech 1334-1336 př.nl, Tutanchamon, kterému bylo 4-5 let, byl příliš malý na to, aby vládl.

Celkem měl Achnaton šest dcer ze sňatku s Nefertiti, jeho první manželky: Meritaton, Maketaton, Anchesenpaaton, Neferneferuaton Tašerit, Neferneferure a Setepenre. Někteří egyptologové si předtím mysleli, že faraon mohl mít intimní vztahy s některými z jeho dcer, aby měl dědice mužského pohlaví, kterého Nefertiti nemohla porodit, ale tento názor další vědci berou za sporný.

Faraon Tutanchamon vládl ve starověkém Egyptě asi v letech 1332-1323 před naším letopočtem. Trůn obsadil ve věku 10 let a zemřel v 19 letech. Jeho hrobka byla objevena v roce 1922.