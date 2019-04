Nečekaně! Co svědčí o možnosti předčasného úmrtí?

Výzkumu, který se začal v rocích 1997-1998, se zúčastnilo 2300 lidí ve věku 70-79 let. Během testu byli účastníci požádáni, aby identifikovali 12 běžných vůní. Během 13 let (do roku 2014) z této skupiny zemřelo 1200 lidí.

Zjistilo se, že u dobrovolníků se špatnými výsledky testu riziko předčasné smrti během 10 let je o 46 % větší. Během 13 let korelace byla menší kvůli ukončení životního cyklu účastníků, a mnozí umírali nehledě na úroveň čichu nebo zdravotní stav na začátku výzkumu. Pro lidi s dobrým zdravotným stavem ztráta čichu také byla jedním ze základných faktorů předčasné smrti. Jejich pravděpodobnost úmrtí do 10. roku studie byla o 62 % vyšší než u subjektů s dobrou schopností čichat a do 13. roku - o 40 % vyšší.

Vysvětlení spočívá v tom, že neurodegenerativní onemocnění, jako je Parkinsonova choroba nebo demence, které snižují délku života člověka, také ovlivňují čich.