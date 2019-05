Byla odhalena velikost jaderného arzenálu USA. Tohle vás překvapí!

USA disponují přibližně 3,8 tisíci jaderných bojových hlavic, z nichž je 1750 umístěno na balistických raketách a strategických bombardérech. V rezervách pro případ nutnosti se přitom nachází celkem 2050 bojových hlavic. Uvádí se to ve studii, kterou zveřejnil portál The Bulletin of the Atomic Scientists.