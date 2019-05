Pokrytectví jak vyšité? Český novinář vysvětlil, proč ho nezajímá zatýkání demonstrantů v Paříži, ale v Rusku

Když Mitrofanov na Twitteru video zveřejnil, okamžitě se objevily zvídavé reakce.

Další záběry z dnešního POVOLENÉHO mítinku v Petrohradu. https://t.co/qHPlMY7cRB — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) 1. května 2019

​Uživatel pod přezdívkou Kachtaram se tak okamžitě novináře zeptal:

„A co Francie, ta Vás nezajímá? To je v pořádku, že tam policie zatkla 450 demonstrantů, to je podle Vás v pořádku? Není to v Rusku, že. Tak to není zajímavé, pro Vás.“

Novinář však neváhal a na dotaz uživatele internetu pohotově reagoval. Uvedl, že se o Francii bude zajímat až tehdy, kdy nás bude tato země vést jako nepřátelskou zemi, která je terčem vlivu a následného převzetí.

„Agresorem proti České republice je ovšem nikoli Francie, ale Rusko, tak se zabývám Ruskem a zajímají mě také čeští kolaboranti,“ uzavřel věc Mitrofanov.