Šéfredaktor portálu WikiLeaks vyzývá k boji proti extradici Assangeho: Je to otázka života a smrti

Šéfredaktor portálu WikiLeaks Kristinn Hrafnsson sdělil Sputniku, že před soudem nepromluvil s Assangem a že vláda USA a britské úřady nedovolí nikomu, aby v současné době mluvil se zakladatelem WikiLeaks, což ztěžuje poskytování informací o stavu generálního ředitele WikiLeaks.

© REUTERS / Henry Nicholls Londýnský soud odsoudil Juliana Assangeho k 50 týdnům ve vězení

Americké úřady již požádaly o jeho extradici a tím porušily Assangova lidská práva a práva novináře, dodal Hrafnsson.

„Je to žádost o vydání, se kterou je třeba bojovat, a první soudní jednání začíná zítra,” řekl Hrafnsson. „Je to otázka života a smrti pro [Juliana Assange], a je to otázka zachování významného novinářského principu — práva vydavatele na zveřejňování pravdivých informací. O tom to celé je.”

Na otázku, jak lidé mohou pomoci boji proti vydání Assangeho, šéfredaktor portálu WikiLeaks odpověděl: „Udělejte, co bude ve vaší moci”.

„Napište svým poslancům a shromážděte se,” řekl Hrafnsson. „Myslete na to, co se tu děje. Nemám žádnou důvěru k vládě nebo pobočkám vlády. Zdá se mi, že se všemi těmi neúspěchy v případu WikiLeaks musí lidé povstat a něco udělat.”

„Dospělo to k tomu, že všechno bylo zamítnuto,” dodal Hrafnsson. „Soudce zamítl rozhodnutí pracovní skupiny OSN o svévolném zadržení a zesměšnil ji, stejně jako ministr zahraničí Spojeného království [Jeremy Hunt].”

„To je neskutečné, a pokud nezačneme organizovat a protestovat a měnit věci, uvidíme zhroucení všech norem v naší společnosti a mezinárodním systému, takže je to velmi důležitá věc a lakmusový papírek pro každého,” sdělil Hrafnsson.

Americké úřady zahájily soudní řízení o špionáži proti zakladateli WikiLeaks, které by mohlo vést k trestu smrti nebo doživotnímu vězení, ale rozhodly se obvinit Assangeho ze „spiknutí za účelem spáchání počítačového útoku za to, že souhlasil s nabouráním do hesla k tajnému počítači americké vlády” podle údajů Ministerstva spravedlnosti USA.