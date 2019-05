Maduro: USA zaútočí, pokud bude použita síla proti opozici

„Chtějí (opozice, pozn. red.) nás dohnat k občanské válce. Co by se stalo, ptám se, kdybychom nasadili všechny tanky, obrněná vozidla a speciální jednotky, které máme. Došlo by k vzájemnému masakru obyvatel Venezuely, zatímco by Washington slavil a vydal rozkaz o zahájení invaze, aby okupoval zemi Bolívara,“ prohlásil Maduro.

© AFP 2019 / Yuri Cortez Americkým leteckým společnostem jsou zakázány lety nad Venezuelou

Hlava státu rovněž vyzvala obyvatele Venezuely, aby okamžitě vyšli do ulic, pokud dojde k novému pokusu o státní převrat.

Vyhrocení napětí ve Venezuele

V úterý ráno se lídr venezuelské opozice Juan Guaidó, který se sám prohlásil za prezidenta, spolu se svými stoupenci sešel v Caracasu na dálnici před vojenskou základnou Carlota. Již dříve Guaidó vyzval venezuelský lid a armádu, aby vyšli do ulic a dokončili operaci Svoboda, která má za cíl svrhnout hlavu státu Nicolase Madura. Akce opozice podpořily USA.

Američtí politici vyzvali venezuelské vojáky, aby přešli na stranu Guaida. Ve Washingtonu naznačili možnost vojenského převratu. Poradce prezidenta USA John Bolton uvedl, že „na stole jsou všechny varianty“. Armáda však Madura nezradila, a to nehledě na signály z USA. Venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino prohlásil, že ozbrojené síly jsou připraveny bránit pořádek a klidný život. Pokus o převrat zkritizoval také předseda Nejvyššího soudu Michel Moreno.