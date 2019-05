Pentagon odůvodnil vývoj nových jaderných zbraní plány na „zastavení“ RF

USA potřebují jaderné zbraně malé kapacity k zastavení Ruska a neplánují snížení jejich nasazení. Prohlásil to asistent zástupce šéfa Pentagonu David Trachtenberg.

„Důvodem, proč jsme zvolili jaderné zbraně malé kapacity, je to, že vidíme, co dělají Rusové. A to vzbuzuje velké obavy,“ prohlásil Trachtenberg na zasedání Kongresu.

© Sputnik / Vladimir Fedorenko RS-28 Sarmat: Nejnovější ruská mezikontinentální balistická raketa soudného dne

Dále uvedl, že USA znepokojila také takzvaná ruská doktrína „eskalace k deeskalaci“, která stanovuje omezené užívání jaderných zbraní ve válečném konfliktu s použitím konvenčních zbraní.

V amerických politických a odborných kruzích tak vzniklo jasné přesvědčení, že Moskva využívá právě tuto doktrínu. Nicméně oficiální doktrína Ruska předpokládá použití jaderných zbraní pouze v případě, kdy budou proti této zemi nebo jejím spojencům použity zbraně hromadného ničení, či pokud agrese s použitím konvenčních zbraní ohrožuje samotnou existenci státu.

„Snažíme se eliminovat jakékoli pochybení jakéhokoli nepřítele ohledně jeho převahy (nad USA), kterou dokáže využít, kterou by nás dokázal vyprovokovat a učinit tak další krok, který nemůžeme připustit,“ uvedl zástupce ministerstva obrany USA.

Trachtenberg také dodal, že USA nechtějí, aby eskalace došla až do té nejvyšší úrovně.

„Neděláme to proto, abychom snížili práh použití jaderných zbraní, ale proto, abychom zvýšili práh v mysli nepřítele nebo potenciálního nepřítele,“ řekl na závěr zástupce Pentagonu.

Vývoj a rozmístění jaderných náloží malé kapacity stanovuje jaderná doktrína USA, která byla přijata za prezidenta Donalda Trumpa. USA se rovněž, stejně jako v předchozích letech, nezavazují, že nenasadí jaderné zbraně jako první, což v těchto dnech potvrdil i Trachtenberg.

© Sputnik / Maksim Blinov Velvyslanec RF v USA: Koncepce o vítězství v jaderné válce jsou nebezpečné a neodpovídají skutečnosti

Již dříve náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško hovořil o tom, že obnovené vojenské jaderné strategie „snižují práh nasazení jaderných zbraní“, jelikož „rozmazávají hranici mezi scénáři, které umožňují nasazení jaderných zbraní, a těmi, které to neumožňují“.

První náměstek náčelníka hlavního operativního ředitelství ruského generálního štábu Viktor Poznichir minulý týden prohlásil, že USA vyvíjejí jaderné bojové hlavice malé kapacity pro rakety Tomahawk, lze označit za zahájení nových závodů ve zbrojení.

Prezident Vladimir Putin v roce 2018 informoval o tom, že v Rusku probíhá vývoj nových systémů zbraní, a to jak jaderných, tak nejaderných. V dubnu roku 2019 hlava státu sdělila, že mezikontinentální těžká raketa Sarmat absolvuje závěrečnou fázi testů. Dále uvedl, že armáda získala hypersonický systém Kinžal a laserový systém Peresvet. V neposlední řadě pak prozradil, že probíhá práce na raketovém hypersonickém systému mezikontinentálního doletu Avangard s okřídleným modulem.