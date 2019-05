„Jedna mozková hemisféra se pře s druhou.“ Státní duma zhodnotila vyjádření Pentagonu o vývoji nových jaderných zbraní

„Chtěl bych připomenout, že neuplynul ani týden ode dne, kdy Donald Trump prohlásil, že usedne za jednací stůl a bude jednat o likvidaci jaderných zbraní USA, Ruska a Číny. A najednou Američané předvádí své zázračné pokrytectví a dvojí metr. Zkrátka to vypadá, že se jedna mozková hemisféra pře s tou druhou,“ řekl poslanec.

© Foto : US Air Force / Master Sgt. Ken Hammond Pentagon odůvodnil vývoj nových jaderných zbraní plány na „zastavení“ RF

Podle Šerina budou „díky“ Rusku ještě dlouhé roky prosperovat korporace, které se v USA zabývají energetikou a zbraněmi.

„Díky Rusku, už jen kvůli jeho existenci ve světě, se dají veškeré závody ve zbrojení, které organizují samotní Američané, svést na takzvanou ruskou hrozbu,“ myslí si Šerin.

Již dříve asistent zástupce šéfa Pentagonu David Trachtenberg uvedl, že USA potřebují jaderné zbraně malé kapacity k zastavení Ruska. „Důvodem, proč jsme zvolili jaderné zbraně malé kapacity, je to, že vidíme, co dělají Rusové. A to vzbuzuje velké obavy,“ prohlásil na zasedání Kongresu.