Spencerová o zjednodušení vydávání ruských pasů Ukrajincům: RF už nehodlá dál marnit čas hraním si na kočku a na myš

Pokud jde o ruská víza, Spencerová portálu prozradila, že otázka „ruské pasportizace“ Donbasu je zajímavá především z hlediska toho, že Kreml tlačí na budoucího ukrajinského prezidenta Zelenského. A to ještě ani nenastoupil do úřadu!

„Svým způsobem mu omezuje manévrovací prostor, na což Zelenský, věren své profesi komika, reagoval nabídkou ukrajinského občanství pro všechny Rusy, ale podle mého dost ustřelil… Proboha, jen si zkuste představit, kdyby ho Rusové vzali za slovo a pro ukrajinské občanství vyslali třebas „jen“ 30 nebo 40 milionů lidí… Co by z „naší“ Ukrajiny asi tak zbylo?! Jak bychom poznávali, kdo je „náš“ a kdo „není“? Komu bychom tam vlastně posílali zbraně a miliardy? A komu by tam jezdili naši politici plácat po zádech?“ rozvášnila se Spencerová.

Když však začala mluvit poněkud vážněji, uvedla, že žádné reálné oteplení mezi zeměmi nenastalo. V podstatě tak šlo prý o to, že si Zelenský Putinem na dálku vyměnili pár „nápadů“.

„Putin to korunoval tezí o „výhodném“ společném občanství Rusů a Ukrajinců, což je ale přece cosi, co už měli za Sovětského svazu. Hrozí pohlcením celé Ukrajiny, nebo chce být taky jen za komika? Zelenský kontroval pustými frázemi o Ukrajině coby celosvětovém vzoru demokracie, v níž se všichni mají rádi a všem je náramně dobře… Taky bizár, mimochodem,“ dodává novinářka.

Spencerová poukázala také na to, že Rusko vlastně zjednodušuje občanství pro vybrané stovky tisíc lidí, ale už současně „nenápadně“ zveřejňuje „průzkumy“, podle kterých o takové občanství stojí přes 80 % lidí z Donbasu. Co to vlastně znamená? Začne Zelenský jednat s Ruskem, aby nepřišel o lid?

„Rusko mu tlačí nůž na krk ještě dřív, než vůbec nastoupil do prezidentského úřadu. Jako by tím říkalo, že už dál nehodlá marnit s Ukrajinou čas hraním si na kočku a na myš…,“ uzavřela dané téma.

Z Ruska se Spencerová přesunula do Číny. V této souvislosti zmínila to, že v současné době česká média žijí tím, že Jágr odjel se Zemanem do dané země. Údajně tam sportovec podpořil diktátorský režim.

„Upřímně řečeno, všechna ta kritika Jágra, Nedvěda a dalších spadá do skupiny „názorů“, jimiž se ve společnosti vytvářejí halasné zástupné problémy, aby se neřešily ty důležité. A že se jich tu hromadí tuny. Hodnota podobných názorů se proto ani zdaleka neblíží čemukoli měřitelnému. Je to prostě jen (pokaždé očekávatelný) hluk. A nuda,“ myslí si novinářka.

K věci pak doplnila, že lidé často radši žijí podle principu „raději se budu mýlit s USA , než mít pravdu s Putinem“.

V neposlední řadě padla zmínka i o Venezuele a taky o tom, co se v této zemi v poslední dny odehrává. Téma se tak stočilo i na neúspěšný pokus o státní převrat.

Spencerová zde upozornila na to, že Guaidó slibuje „největší demonstraci v dějinách. To prý ale z jeho úst zaznělo již několikrát a nic se zatím nestalo. „Mám dojem, že se čím dál víc ukazuje, že je mnohem neschopnější (Guaidó, pozn. red.) a doma mnohem méně oblíbený, než si jeho loutkovodiči ve Washingtonu mysleli,“ uvedla.

A právě s tím souvisí i jeho pokus o vojenský puč z 30. dubna. Sice měl k dispozici asi sedm desítek vojáků, ale ničeho moc nedosáhli.

„Na tom všem mi připadá nejzajímavější skutečnost, že USA vyslaly těch sedm desítek lidí/vojáků, které nejspíš vyzbrojily a vycvičily, do jámy lvové a samy zůstaly vzadu,“ konstatovala.

Zmínila také to, že americký ministr zahraničí Pompeo sice hrozí americkým vojenským vpádem do Venezuely, ale Pentagon tvrdí, že armáda žádný rozkaz k přípravě na útok neobdržela.

„Maduro je pro mnoho Venezuelanů možná padouch, ale je jejich padouch. A Guaidó ve službách USA pak logicky není žádným spasitelem, ale zrádcem…,“ řekla závěrem Spencerová.