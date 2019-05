Independent: Místo Ruska musel „zavřít hubu a odejít“ sám Gavin Williamson

„Takže nakonec ne Rusko, ale sám Gavin Williamson musel zavřít hubu a odejít,“ píše autor politických fejetonů Tom Peck. V článku pro The Independent sarkasticky komentuje nedávné zbavení funkce britského ministra obrany, který byl obviněn z vyzrazení obsahu jednání Národní rady bezpečnosti, týkajícího se čínské společnosti Huawei.

„Ó, Gavine, už nikdy neuvidíme nikoho podobného, jako jste vy. Je to skutečně zázrak, že jsme vůbec uviděli takového člověka. Vy jste vždy s takovou radostí uveřejňoval na Instagramu fotografie kontejnerů na odpadky, které jste plnil během víkendů, nebo popcornu připraveného v mikrovlnce, na němž jste si pochutnával během sledování seriálu Přátelé. A najednou jste se nečekaně ocitl v čele páté největší armády na světě,“ uvádí autor článku.

Jak k tomu došlo? Velmi jednoduše: sám Williamson přesvědčil premiérku Theresu Mayovou , aby propustila Michaela Fallona z funkce ministra obrany a doporučil sebe do této funkce, vysvětluje Peck.

„A ostatní, jak se říká, byl krátký, ale úžasný příběh. Co bylo vrcholem řídících schopností Gavina Williamsona? Lidé řeknou, že to byla chvíle, kdy po útoku nervově paralytickou látkou v Salisbury ministr obrany vyšel na scénu a přikázal Rusku ,zavřít hubu a odejít‘,“ ironicky uvádí autor článku.

Zkrátka, podle jeho slov by bylo nespravedlivé zapomenout na méně slavné „incidenty“ s účastí bývalého ministra obrany. Například jednou pohrozil, že pošle letecké lodě do teritoriálních vod Číny, a to pouze několik dnů před cestou britského ministra financí do Pekingu. Samozřejmě to vedlo k okamžitému zrušení obchodního jednání.

Kromě toho uveřejnil článek na titulní straně The Times, kde požadoval, aby právě tento ministr financí byl zařazen do černého seznamu Královského vojenského letectva, dokud nezaplatí účty za lety. Williamson se také svěřil s „otevřeným“ příběhem Daily Mail, přičemž veškerá otevřenost příběhu spočívala v tom, že před desítkami let políbil kolegu a pak to vyprávěl novinám.

Podle Peckova názoru potom nastoupilo pro Williamsona „hlavní drama posledních dnů“. Seznam těch, kteří mohli prozradit informace ze zasedání Národní rady bezpečnosti, byl krátký. Proto když se mezi podezřelými objevilo ministrovo jméno, největší otázkou nebylo „Kdo prozradil informace?“, ale: „Kdy už se potvrdí, že to udělal Gavin?“

Po nástupu Williamsona do funkce se objevil názor, že člověk, který doma chová jako domácího mazlíčka tarantuli, není příliš vhodný k tak důležité roli. Na jeho obranu však můžeme říci, že během posledních let toho udělal dost, aby po sobě zanechal „prakticky s ničím nesrovnatelné dědictví“. Alespoň na jeho tarantuli si už nikdo nevzpomene, ironizuje autor článku.

„Žádná nová událost nebyla příliš důležitá nebo bezvýznamná pro Gavina Williamsona, aby navrhl armádě zasáhnout a vše vyřešit. Armáda je „připravena“ se vypořádat s pouliční rvačkou, při níž došlo k použití nože. Armáda je „připravena“ se vypořádat s brexitem bez smlouvy. Armáda je „připravena“ vybrat daně za plechovky na sycené nápoje. Armáda je „připravena“ prezentovat univerzální kreditní kartu a řídit auta bez posádky po britských cestách do konce roku 2021. A teď je armáda připravena na nového ministra obrany. Armáda je připravena, jak se dá předpokládat, skákat radostí,“ píše humorista.

Zároveň je však podle jeho názoru ještě brzy dělat v příběhu Gavina Williamsona tečku, neboť on sám nechce „zavřít hubu a odejít“. Tento „42letý školák“ v interview pro Sky News už přísahal na život svých dětí, že nevyzrazoval informace, ale prostě „si dopisoval“.

„Nic neprobíhá v jeho politickém životě tak jak má. Dokonce ani odchod z něj,“ uzavírá Tom Peck.