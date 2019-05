Tohle, že je matka tří dětí? Tamara Klusová se na Instagramu pochlubila sexy zadečkem (FOTO)

„1. MÁJ – lásky čas... A vy si možná říkáte, proč sem dávám fotku bez Toma, s rozcuchanýma vlasama, rozervaným tričku... kterou před pár dny brzy ráno vyfotila Josefína, která mi po jejím shlédnutí řekla, že až bude veliká, chtěla by být hezká jako já... A přitom tenhle post o lásce rozhodně je... Myslím si a věřím v to, že aby do našeho života vstoupila láska, která i hory přenáší, musíme nejprve mít rádi sebe samotný...,“ píše v úvodu česká kráska.

Klusová si u této sexy, ale zároveň nevinné, fotografie trošku zafilozofovala. Píše totiž, že když lidé mají tendenci se podhodnocovat, odsuzovat, kritizovat, nepřijímat se, pak se jim bude totéž dít ze strany toho, od koho touží po opaku. V daný den plný lásky tak chtěla všem, ženám i mužům, popřát lásku k sobě i k celému světu.

„(…) Protože jedno bez druhého nikdy nebude v harmonii... P.S.: Tohle tričko má Tom od začátku našeho vztahu, a my ho nosíme spolu... Cítíme z něj jeden druhého a milujeme ho... A hlavně se milujeme vzájemně a zároveň sebe samotné...,“ dodala na závěr.

Pod fotografií se okamžitě začaly objevovat pozitivní komentáře o tom, jak to zpěvačce sluší. Někteří však rovnou přiznali, že je více než láskyplné vyznání zaujal její zadek.

Objevilo se ale i pár jedinců, kteří tuto fotografii zpochybnili.

„Nevypadá to úplně jako fotka od 5leté dcery a už vůbec ne jako náhodou. Jestli jste potřebovala ukázat zadek a napsat příběh, tak aspoň bez lží,“ napsala jedna z uživatelek.

Tamara Klusová se zpěvu věnuje už od šesti let. V roce 2012 se dala dohromady s českým písničkářem a zpěvákem Tomášem Klusem, za kterého se i později provdala. Pár má spolu celkem tři děti - dceru Josefínu, syna Alfréda a dceru Jevovéfu.