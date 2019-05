Tajemství odhaleno! Vědci zjistili, co da Vincimu bránilo v dokončení Mona Lisy

V těchto dnech oslavují všechny galerie po celém světě, které jsou spjaty s prací Leonarda da Vinciho, již 500 let od smrti tohoto velkého umělce. Leonardo da Vinci je považován za největšího renesančního génia, který byl jak umělcem, tak vědcem a vynálezcem. V souvislosti s touto událostí prestižní britský časopis Journal of the Royal Society of Medicine zveřejnil nové výsledky výzkumu, který realizoval tým vědců a který se týkal zdravotního stavu da Vinciho v posledních letech jeho života.

Podle výsledků nového výzkumu měl mít legendární malíř Leonardo da Vinci poté, co upadl do mdlob, zdeformovanou ruku. To má vysvětlovat, proč jeho kultovní obraz Mona Lisa nebyl nikdy dokončen. Plastický chirurg Davide Lazzeri z římské kliniky Vila Salaria a neurolog Carlo Rossi z Nemocnice v Pontedeře tvrdí, že da Vinci takové zranění utrpěl poté, co kvůli nízkému krevníku tlaku omdlel.

© Foto : Public domain/Leonardo da Vinci Tajemství Leonarda da Vinciho je odhaleno

Vědci porovnali portrét da Vinciho, který namaloval lombardský umělec ze 16. století Giovani Ambrogio Figino, s dřívější rytinou, která da Vinciho zachycuje, jak hraje na housle. Portrét ukazuje da Vinciho pravou paži, jako by byla zavěšena v obvazu, a zaťatou pravou ruku.

Plastický chirurg Davide Lazzeri to okomentoval následovně: „Spíše než typickou zaťatou ruku, která je pozorována ve svalové spasticitě po cévní mozkové příhodě, toto vyobrazení nabízí alternativní diagnózu, jakou je ulnární paralýza, běžně známá jako drápová ruka.“

Drápová ruka je stav, kdy se lidská dlaň podobá spíše drápům medvěda, protože jsou prsty značně ohnuté.

„Můžeme tedy předpokládat, že až do roku 1505 fungovala da Vinciho pravá ruka dobře. V pozdějších letech své kariéry však zřejmě začal trpět nějakou poruchou,“ řekl Lazzeri.

Podle výzkumníků by mu deformace tohoto druhu neumožnila držet paletu a štětec levou rukou, aby mohl malovat. Podle výzkumníků však tento umělec dokázal pracovat oběma rukama a učil se malovat levou rukou.

Odborníci se dříve domnívali, že umělec a vynálezce v pozdních letech utrpěl mozkovou mrtvici, což by vysvětlovalo, proč tolik jeho děl zůstalo nedokončeno. Nejspíše to však byla mrtvice, která dne 2. května 1519 vedla ke smrti umělce. Ten zemřel ve věku 67 let.

Legendární renesanční umělec začal malovat obraz Mony Lisy v roce 1503, ale nikdy ho nedokončil. Existuje několik legend a teorií o tom, proč si tento obraz nechal tak dlouho pro sebe. Někteří tvrdí, že měl potíže se s ním rozloučit, jiní zase věří, že s ním nebyl spokojen.