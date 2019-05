Vlk-úředník nebo vlk-hipster aneb Jaké bude pokračování seriálu Jen počkej, zajíci!

Myšlenka o vytvoření pokračování tohoto animovaného seriálu je totiž nejednoznačná. Dnes je velmi těžké určit, jaký společenský typ by v současné době mohl vlk představovat. Špatná volba by tak mohla skončit fiaskem. V rozhovoru pro Sputnik to uvedl šéfredaktor studia Sojuzmultfilm Sergej Kapkov.

„Vlk byl velmi živým sociálním prototypem své doby: frajírek, příživník, tedy přesně tím, s čím se v šedesátých a sedmdesátých letech bojovalo. Kým by mohl být teď? Gopnikem, oligarchou, úředníkem, hipsterem? Stačí špatný výběr a bude to fiasko,“ řekl Kapkov.

Jak uvedl šéfredaktor studia, tento animovaný komediální seriál vznikl, když autoři dostali za úkol natočit animovaný film na téma „neubližujte menším, jinak se sami dostanete do nevhodné situace“. Výtvarníkovi Svetozarovi Rusakovovi a režisérovi Vjačeslavovi Kotěnočkinovi se nakonec podařilo vytvořit legrační animák, který se stal první sérií krátkých kreslených příběhů v SSSR, jenž byl vysílán ve 102 zemích světa.