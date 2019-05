Média se dozvěděla o demisi britského ministra obrany kvůli výroku o cukrovce Mayové

Příčinou demise ministra obrany Velké Británie Gavina Williamsona byly jeho výroky o zdravotním stavu premiérky Theresy Mayové, a také jeho přání zatáhnout britskou armádu do válečných akcí v zahraničí. Píše o tom list The Sunday Times s odkazem na zdroje ve vládě a vedení Konzervativní strany.

Mayová byla, podle jejich slov, zklamána chováním Williamsona po jeho výrocích o tom, že cukrovka Mayové jí překáží v plnění povinností premiérky, kvůli čemuž nemá dále zůstat v této funkci. Tato slova slyšel z úst bývalého ministra obrany jeden z vysokých stranických úředníků, a premiérka se dozvěděla o obsahu soukromého rozhovoru několik týdnů před skandálem kvůli úniku informací ze zasedání Bezpečnostní rady, což bylo oficiálním důvodem propuštění Williamsona.

Samotný Williamson tuto verzi kategoricky popřel. V interview pro Sky News obvinil premiérku z „honu na čarodějnice“ a požádal o „úplné a nezaujaté“ vyšetřování úniků ze zasedání britské Bezpečnostní rady, které způsobily jeho propuštění.

© Sputnik / Alex McNaughton Byli zjištěni možní nástupci Theresy Mayové

Zdroje listu tvrdí, že bývalý ministr mluvil také u jedné večeře o tom, že Mayová není jako premiérka připravena na ještě jedno období. Ale důvěru vůči Williamsonovi ztratila premiérka ještě dřív, když ministr obrany začal všemožně usilovat o vyslání britských vojáků do zahraničí kvůli přímé účasti v bojových akcích, píše list.

Když Mayová, například, zamítla Williamsonův návrh na vyslání lodí královské flotily k sporným územím v Jihočínském moři, ministr obrany vyškrábal na oficiálním dokumentu nadávku na adresu premiérky.

The Sunday Times získaly také protokol jednoho zasedání Bezpečnostní rady, který potvrzuje, že Williamson hledal záminku pro vyslání britských vojsk do Afriky za účelem ztělesnění strategie premiérky v oblasti ochrany divokých zvířat. Za tímto účelem rozkázal, aby velení připravilo plán intervence minimálně do pěti afrických států, avšak list uvádí jenom čtyři z nich: Zimbabwe, Nigérii, Keni a Egypt.

Theresa Mayová propustila Gavina Williamsona 1. května kvůli ztrátě důvěry v jeho schopnost vykonávat tuto funkci. Oficiální příčinou byl únik do médií informací ze zasedání britské Bezpečnostní rady, na kterém Velká Británie schválila účast čínské společnosti Huawei ve vývoji britské mobilní sítě páté generace (5G). Ministryní obrany byla jmenována Penny Mordauntová, která je první žena ve Velké Británie na postu hlavy ministerstva obrany.

Lékaři diagnostikovali Therese Mayové cukrovku v roce 2013, když jí bylo 56 let. Mayová se přiznala, že to pro ni byl šok. „Bylo to pro mne velkým šokem, ano, potřebovala jsem čas, abych to zvládla“, avšak „diabetes moji činnost neovlivnil. Je to prostě část mého života,“ říkala premiérka.