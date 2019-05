Time: Vojenské námořnictvo USA žádalo kybernetické zbraně, Trump ale dal starou letadlovou loď

Toto rozhodnutí přijde americké vojenské námořnictvo během 20 let na víc než 20 miliard dolarů, větší část z nich hodlali utratit za nová bezpilotní plavidla a další pokrokové technologie.

Válečné prostředky se stále rozvíjely, ze dřeva na železo, z plachet na motor. Proto se mají, podle zástupců námořnictva, dnešní lodě stát generátory informací, na vodě, nad vodou, a pod vodou. Ale stará letadlová loď se na to nehodí.

Trumpovo rozhodnutí přitom potěší některé kongresmany, jež vyzývali k zachování této lodě. Autor článku píše, že Trump nerad mluví o kybernetické bezpečnosti, včetně kontextu obrany voleb 2020 před hackery. Celý svůj život se věnoval fyzickým objektům, výstavba zdi a lodí zajišťuje navíc práci většímu počtu lidí než psaní počítačových algoritmů.

Trump neprojednal toto své rozhodnutí ani s ministrem bezpečnosti, ani s hlavou vojenského námořnictva, ani s velitelem operací tohoto námořnictva. Sdělil jim to na poslední chvíli. List uvádí slova jednoho Trumpova pomocníka, který s politováním říká, že prezident přijal toto rozhodnutí, aniž by se s někým poradil, a že se to nestalo poprvé.

Vojenské námořnictvo oficiálně podpořilo rozhodnutí ponechat si starou letadlovou loď, avšak ve své zprávě napsalo, že kybernetická válka ve skutečnosti již probíhá: „I když její děla fungují nehlučně, je to opravdová válka, a její následky budou stejné, a možná i ničivější.“ A jestliže USA na to dost připravené nejsou, pak Rusko a Čína již používají dobře promyšlené kybernetické strategie.

Jsou s to podkopat bojeschopnost amerických lodí, a není důležité, kolik letadlových lodí mají USA. „Systémy, o které se opírají USA, aby zmobilizovaly, rozmístily a podpořily své síly, se staly řetězem početných útoků potenciálních nepřátel, a jejich činnost byla podkopána v takovém rozsahu, že zpochybnila jejich spolehlivost,“ uvádí Time zprávu vojenského námořnictva.