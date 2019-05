Ženy tmavé pleti vyhrály ve třech hlavních amerických soutěžích krásy (FOTO)

28letá právnička ze Severní Karolíny Chesley Krist získala titul Miss USA. Dívka řekla, že se snaží změnit americký soudní systém, stejně jako pomoct nespravedlivě uvězněným občanům.

Miss Teenager USA se stala 18letá Kylie Garris z Connecticutu. Na podzim roku 2018 se vítězem soutěže Miss America 2019 stala 23letá Nia Franklinová.

Je třeba poznamenat, že historie těchto soutěží v zemi sahá až do dvacátých let, ale po dobu 50 let se konala hlavně za účasti bílých dívek. V roce 1983 se Vanessa Williamsová stala první ženou s tmavou kůží, která získala titul Miss Amerika, a sedm let později byl udělen titul Miss USA Carol Ann-Marie Gist.

V létě 2018, organizátoři soutěže krásy Miss America oznámili, že vyloučili defilé v plavkách z programu a slíbili, že mezi účastníky budou „ženy všech velikostí a forem“.