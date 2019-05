Češi odsoudili Rusy za to, že zachraňovali kufry z hořícího letadla. Mají pravdu?

Dříve média uvedla, že lidé na palubě hořícího letadla při evakuaci začali vytahovat svá zavazadla a překáželi tak ostatním cestujícím.

„Představme si na okamžik sami sebe na místě těchto lidí... Nikdo z nich, kteří nemají speciální výcvik, neví, čeho jsou schopní ve stavu šoku. Cestující mohli zakopnout o kufry, kabelky, ztratit vědomí nebo upadnout do paniky.Nepochybně uvnitř hořícího letadla zavládl chaos, který byl částečně překonán díky členům posádky, kteří byli vyškolení a připravení na nouzové situace,“ řekl Sputniku Vladimír Kaširov, člen předsednictva Koordinační rady nestátního bezpečnostního sektoru Ruska.

Uvedl, že nikdo nemá morální právo soudit a obviňovat přeživší cestující za cokoliv.

„V některých projevech na toto téma vidím nezkušenost a nadměrnou emocionalitu autorů, nikoliv něčí záměrný pokus odvrátit diskusi od méně vhodných témat o technickém vybavení letadla, o práci pozemních služeb atd. V každém případě nyní musíme zavést konsolidované, veřejné a lidské moratorium na ostré rozsudky a hodnocení,“ dodal expert.

Při diskusi o tragédii vyzval k respektování vzpomínky na mrtvé a jejich příbuzné a také k tomu, aby se zotavili a překonali psychický šok ti, kteří přežili.

Michail Savčenko, jeden z pasažérů letounu, který havárii přežil, ve svém postu na Facebooku prohlásil, že si nemyslí, že by někdo schválně blokoval průchod ostatním. Lidé podle něho jednali v panice automaticky a neuvědomovali si, co dělají.

V diskuzích pod články médií lidé upozorňují na skutečnost, že žijeme v konzumní a materiální společnosti, která se "netýká pouze Rusů", a díky tomu máme pokřivené hodnoty - co je důležité, a co ne.

Michal Vlásek napsal: "Lidi jsou blbý. Vidím to u nás v našem nákupním centru. Vyhlásí se požární poplach a lidi utíkají do podzemních garáží, aby si vyjeli s autem."

Někteří diskutující upozorňují i na jiné, závažné případy lidského selhání i v méně napjatých situacích.

Dagmar Morenová v komentáři ke zprávě napsala: "Zachraňovali zavazadla, věci - dělají to snad jenom Rusové? Komentáře tohoto typu... Ano, žijeme ve společnosti, která klade důraz na materiální potřeby - a to globálně. Není to tak dlouho, co česká rodina zapomněla před Kauflandem dítě v sedačce, ale hlavně že odjela s nákupem. Kvůli zapomenutému dítěti na letišti (zavazadla byla ok) se muselo letadlo dokonce vracet. V žebříčku hodnot něco vrže - a to globálně."

Jiní uživatelé upozornili na "arogantnost" těch, kteří chtěli opustit hořící letoun se svými věcmi.

Uživatel Pavel Hanton si myslí: "Zachránění s kuframa se budou divit, až je obžalují z vraždy uhořelých pro jejich arogantnost."