Média napsala o krizi v administrativě Trumpa kvůli Venezuele

Události ve Venezuele se staly testem pro administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Mezi americkým lídrem a jeho poradcem pro národní bezpečnost Johnem Boltonem vzniklo napětí. To bylo způsobeno rozdíly v názorech na vojenskou intervenci do vnitřních záležitostí ve Venezuele. Píší o tom noviny The Hill.