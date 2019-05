Vědci prozradili, jak je střet hvězd spojen s těžkými kovy na Zemi

Vědci se dozvěděli, že před 4,6 miliard let se nedaleko místa vzniku Sluneční soustavy střetly dvě neutronové hvězdy, v důsledku střetu se objevila černá díra. Tato kolize mohla způsobit obohacení Země těžkými kovy.

Ve článku zveřejněném v časopise Nature vědci uvádí, že v důsledku střetu neutronových hvězd, ke kterému došlo nedaleko místa vzniku Sluneční soustavy, se vytvořil mrak matérie, ze které se následně vytvořily planety naší soustavy.

Výzkum provedli Szabolcs Marka z Kolumbijské univerzity a Imre Bartos z Floridské univerzity. Vědci zanalyzovali radioaktivní rozpad prvků, které byly objeveny ve starých meteoritech spadlých na Zemi. Během analýzy se vědcům podařilo objevit, kdy materiál vznikl. Následně tyto údaje srovnali s modelem chemické evoluce Mléčné dráhy a našli potenciální událost – střet neutronových hvězd - která dokázala vysvětlit objevení se těžkých kovů.

Podle informací ke kolizi došlo před 4,6 miliardy let - tisíc světelných let od Sluneční soustavy. Je to poměrně blízko, a proto kolize ovlivnila strukturu planet a Slunce. Kvůli tomu se na Zemi objevilo 0,3 % všech těžkých kovů, například uran a platina.