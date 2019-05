Posádka letadla, které shořelo v Šeremetěvu, promluvila o podrobnostech této katastrofy

Podle letušky Tatjany Kasatkinové po vzletu letadlo narazilo na mrak, kde bylo silné krupobití.

„V tu chvíli došlo k ráně, byl to blesk, něco jako elektřina. Všechno se odehrálo velmi rychle,“ řekla.

© REUTERS / Nadezhda Polomoshnova Na letišti Šeremetěvo v Moskvě hořelo dopravní letadlo. 41 obětí

Letuška si všimla, že po tvrdém přistání se lidé začali zvedat ze svých sedadel a pohybovali se směrem k východu, i když se letadlo stále pohybovalo. Podle ní začala evakuace ihned po zastavení letadla.

Kapitán posádky Denis Jevdokimov uvedl, že kvůli úderu bylo přerušeno rádiové spojení a piloti museli přepnout letadlo přímo do režimu nouzového ovládání.

„Bylo možné říci pár slov, poté se spojení přerušilo a bylo nutné znovu se připojit,“ dodal Jevdokimov.

K havárii s letadlem Sukhoi Superjet 100 na cestě z Moskvy do Murmansku došlo v neděli večer. Po 28 minutách letu se posádka urgentně vrátila do Šeremetěva. Letadlu se podařilo přistát až při druhém pokusu kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám. Při tvrdém přistání se prolomil podvozek a motory se vznítily. Pak se oheň rozšířil do celé zadní části letadla.

Na palubě bylo 78 lidí, 41 z nich zemřelo.