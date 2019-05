Vojenský analytik: Spojené státy mají pouze jeden způsob nátlaku na Írán

USA vysílají leteckou skupinu ke břehům Íránu jako „signál“ pro Teherán. Na to, zda to donutí islámskou republiku, aby změnila svou politiku, odpověděl Sputniku vojenský politolog Andrej Koškin.

Spojené státy posílají letadlové lodě a bombardéry na břehy Íránu. Jak uvedl poradce prezidenta USA pro národní bezpečnost John Bolton, Washington je připraven použít sílu, pokud islámská republika zaútočí na zájmy Spojených států a jejich spojenců.

„V reakci na sérii narůstajících varovných signálů a výstrah Spojené státy nasazují americkou leteckou skupinu USA Avraham Lincoln a útočnou skupinu v oblasti centrálního velení USA (na Blízkém východě - ed.), aby vyslaly jasný a nezměnitelný signál íránskému režimu, že jakýkoli útok na zájmy Spojených států nebo našich spojenců bude přivítán nelítostnou silou,“ uvedl Bolton v rozšířeném prohlášení.

„Spojené státy nevyhledávají válku s íránským režimem, ale jsme plně připraveni reagovat na jakýkoli útok ... ať už přes prostředníky (Íránu), Sbor islámských revolučních gard nebo pravidelných íránských sil,“ je uvedeno v dokumentu.

© AP Photo / Hassan Ammar Demonstrace síly? USA vysílají bojové lodě ke břehům Íránu

Dříve Nejvyšší národní bezpečnostní rada Iránu v reakci na rozhodnutí Spojených států vyhlásit za teroristickou organizaci Islámskou revoluční gardu (IRGC), uznala Ústřední velitelství amerických ozbrojených sil (CENTCOM) za teroristickou organizaci a samotné Spojené státy byly označeny za „sponzora terorismu “.

Je nepravděpodobné, že by americký tlak na Írán dosáhl svého cíle, uvedl vojenský politolog a vedoucí Katedry politologie a sociologie Plechanovovy Univerzity (Rusko), Andrej Koškin.

„Spojené státy zvyšují napětí vůči Íránu. Označily IRGC jako teroristickou organizaci, navíc používají ekonomické škrcení a připravují Írán o možnost exportovat ropu ... tlak jde ze všech stran. Navíc posílají skupinu letadlových lodí, která by měla sloužit jako jakýsi „signál“ pro Írán, aby přestal dělat to, co Spojené státy nemají rádi. Tento nárůst napětí, až po utlačující akce Spojených států, které mají silovou povahu, situaci vážně zhoršuje. Írán je však už desítky let zvyklý žít pod sankcemi Spojených států a nezmění ani trochu svou zahraniční politiky. A už vůbec ne ke Spojeným státům americkým,“ řekl Andrej Koškin.