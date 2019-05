Nový šéf WikiLeaks odsoudil Západ za démonizaci Ruska

Rovněž odsoudil Západ za démonizaci Ruska a připomenul, že co do částky obranných výdajů je nyní Rusko na šestém místě na světě. A Saúdská Arábie vystoupila na druhou příčku. Navíc tam lidem usekávají hlavy na náměstích, podotkl Hrafnsson.

Zveřejnění korespondence demokratů v průběhu prezidentských voleb roku 2016 nebyla chybou, prohlásil v interview pro Der Spiegel nový šéfredaktor WikiLeaks Kristinn Hrafnsson.

„Naopak, kdybychom ji nezveřejnili, bylo by to hrubým porušením novinářských zásad. Údaje byly původní a pro veřejnost užitečné právě před volbami. Poskytovat voličům přístup k podobným informacím – to není právo, ale povinnost novinářů“, zdůraznil.

Hrafnsson zareagoval také na obvinění, že tuto informaci mohly WikiLeaks podstrčit ruské tajné služby: „Nebylo to dokázáno.“

„Nejsem Putinovým fanouškem. Mám vůbec skeptický vztah k jakékoli moci. Putinovo Rusko je za mnohé věci právem kritizováno. Nehledě na to, podle nejnovější statistiky obranných výdajů Rusko sestoupilo na šesté místo. Na druhém je nyní Saúdská Arábie. Před několika dny tam na náměstí usekli hlavy 37 lidem. Proč bychom neměli změnit myšlenky o tom, že všechno špatné pochází jen z Ruska?“ navrhl šéf WikiLeaks.

Zdůraznil rovněž, že jeho organizace zveřejnila také dokumenty o korupci v Rusku. „V naší databázi se slovo „Putin“ vyskytuje 82 940krát. Zveřejnili jsme informace o soukromých firmách, které pracují pro tajné služby v Rusku. Zveřejnili bychom samozřejmě také informace o Kremlu,“ prohlásil.

Hrafnsson odpověděl také na otázku, co by udělal s informacemi, kdyby naprosto přesně věděl, že pocházejí z ruského zdroje. „Každý případ je unikátní, každý případ je třeba hodnotit zvlášť,“ řekl. „Chci ale, abyste věděli, že WikiLeaks dělá vše pro to, aby nevěděl nic o zdrojích svých informací. Proto jsme vyvinuli pokročilý systém, s jehož pomocí nám můžete posílat informace tak, aby potom nebylo možno vystopovat její zdroj.“