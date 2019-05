„Je to velmi silný člověk.“ Ve WikiLeaks informovali o stavu Assange ve věznici

Hrafnsson spolu s americkou herečkou Pamelou Anderson navštívili Assange ve věznici Belmarsh.

„Assange je skleslý, ale není zlomen. Je to velmi silný člověk. Bude bojovat. Ví, že není vinen, že neudělal nic špatného. Proto věří v podporu společnosti,“ řekl Hrafnsson novinářům po setkání s obviněným.

Domnívá se, že všechno, co se dnes děje se zakladatelem WikiLeaks, se nedá označit za spravedlnost.

„Bylo pro mě šokem vidět mého kamaráda – intelektuála, vydavatele, novináře, člověka, který svou prací změnil svět žurnalistiky, jak sedí ve věznici se zvýšenou ostrahou. Tráví každodenně půl hodiny na čerstvém vzduchu, pokud to dovoluje počasí, a ještě má půl hodiny na to, aby se zabýval něčím jiným… Není to spravedlnost,“ dodal editor WikiLeaks.

Herečka Pamela Anderson se přiznala, jak je pro ni těžké vidět kamaráda ve věznici.

„Bylo těžké tady Juliana vidět. Je to těžké a šokující. Nemusí být ve věznici se zvýšenou ostrahou, neprovedl žádný násilný čin, je nevinný. Nemá přístup do knihovny, k počítači, je úplně zbaven informací. Nemůže ani mluvit s dětmi,“ uvedla Anderson a vyzvala k podpoře Assange.

Případ Juliana Assange

Assange, který byl v roce 2010 ve Švédsku obviněn ze sexuálního obtěžování a znásilnění, se od června roku 2012 ukrýval na ekvádorském velvyslanectví. Bál se totiž, že bude vydán do skandinávské země.

Ráno 11. dubna 2019 byl Assange zadržen na základě zatykače z roku 2012, kdy se nedostavil k soudu, stejně jako na žádost úřadů Švédska a Spojených států. Ve stejný den soud v Londýně zjistil, že Assange také porušil podmínky pro propuštění na kauci, a odsoudil zakladatele internetového portálu WikiLeaks na 50 týdnů vězení.

Obžalovaný zatím zůstává ve vazbě. Velká Británie požádala Spojené státy, aby poskytly všechny nezbytné dokumenty pro jeho vydání, a to do 12. června.

Assange byl zatčen 11. dubna poté, když Ekvádor oficiálně zrušil jeho azylový status a umožnil britské policii, aby ho zadržela. Poté byl převezen k britskému soudu, kde byl prohlášen vinným z porušení kaučních pravidel.

Assange se proslavil množstvím publikací, které se týkaly i amerických vojenských operací v Afghánistánu a Iráku a podmínek, ve kterých přebývají vězni ve věznici Guantánamo.

Když se o Assange začaly zajímat americké úřady, zakladatel WikiLeaks přijel v roce 2010 do Švédska, kde chtěl získat ochranu. Následně byl obviněn ze sexuálních trestných činů, které Assange popírá.