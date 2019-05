NYT: Čína zachytla americký kód kybernetické zbraně

S takovou zprávou přichází The New York Times s odkazem na zjištění IT společnosti Symantec.

© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class J. M. Tolbert Time: Vojenské námořnictvo USA žádalo kybernetické zbraně, Trump ale dal starou letadlovou loď

Tato epizoda je důkazem, že Spojené státy ztratily kontrolu nad svým nejdůležitějším kybernetickým vybavením.

Analytici se domnívají, že Číňané byli schopni zachytit hackerský kód během útoku NSA na své počítače v roce 2016. Skupina čínských hackerů Shadow Brokers, která získala přístup ke kódu, jsou odborníky společnosti Symantec a uznávána jako jedna z nejnebezpečnějších.

Podle NYT služby této agentury používají různé země, například KLDR. Deník poznamenává, že původ skupiny hackerů není znám.

Zachycení kódu hackery vyvolává otázku, zda by Spojené státy měly pokračovat ve vývoji nejmodernějších tajných typů kybernetických zbraní, pokud je nemohou udržet pod kontrolou.