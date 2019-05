Na Ukrajině odhadli ztráty kvůli přerušení obchodních vztahů s Ruskem

„Pokud porovnáme rok 2018 s rokem 2013, zahraniční obchod s Ruskem se snížil více než třikrát. Zároveň náš vývoz klesl více než čtyřikrát, dovoz z Ruska klesl o něco méně než třikrát,“ řekl.

Zároveň odborník zdůraznil, že tyto výpočty neberou v úvahu ruský plyn nakoupený Ukrajinou na Slovensku a v dalších zemích.

„Pokud budeme předpokládat, že stále kupujeme plyn od Ruska, pak náš vývoz do Ruska a náš dovoz z Ruska poklesl o přibližně 11,5 miliardy dolarů. Pro Rusko to znamená pokles na 11,5 miliardy dolarů, což je méně než 0,8 % HDP Ruska a pro Ukrajinu je to deset procent HDP, tj. rozdíl ve ztrátách je 13krát větší,“ uvedl Salivon.

© Sputnik / Vitaliy Belousov Naftogaz Ukrajiny se obrátil na Evropskou komisi se stížností proti Gazpromu

Ekonomické vztahy mezi Moskvou a Kyjevem se v roce 2015 zhoršily, když ukrajinský kabinet ministrů přijal usnesení o zrušení zóny volného obchodu s Ruskem v rámci SNS a uložil embargo na některé druhy ruského zboží. Následně byly seznamy sankcí několikrát rozšířeny.

Poté Moskva také zavedla ekonomická omezení. Rusko opakovaně zdůrazňovalo, že zruší zákazy, pokud podobné akce udělá Ukrajina.

Kyjev v listopadu 2015 přestal nakupovat plyn od Moskvy a poté při přípravě na topnou sezónu nakoupil palivo z Evropy, zejména od Slovenska, Polska a Maďarska, což dělá tento plyn dražší.