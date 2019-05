Každý rok je v EU vyhazováno 20 % potravin. Jaký plán připravila Evropská komise?

V Evropské unii chtějí snížit ztráty vyráběných potravin, které dnes v zemích unie dosahují 20 %. Evropská komise proto chce zavést metodiku monitoringu ztrát.

„Ztráty potravin jsou nepřípustné ve světě, kde miliony lidí trpí hladem a kde jsou přírodní zdroje základem lidského života a blahobytu, zásoby se stále snižují. Právě proto jsme určili zastavení ztrát vyrobených potravin jako klíčovou prioritu,“ poznamenal první viceprezident Evropské komise Frans Timmermans.

Nová metodika, takzvaný Delegační akt (Delegated Act), jasně definuje termín potravinové ztráty. Stanovuje analýzu spotřeby potravin v každé jejich fázi: od výroby a přepravy do spotřeby a likvidace.

Na základě této metodiky státy EU musí do roku 2020 vytvořit vlastní monitorovací systémy. Očekává se, že Evropská komise začne zobecněné informace o potravinových ztrátách dostávat do poloviny roku 2022. Umožní to přijímat opatření na jejich snížení jak na úrovni potravinářského průmyslu, tak i ve fázi spotřeby a likvidace zbytků.

Na světě hladem trpí okolo 821 milionu lidí. Největší počet z nich žije v Africe jižně od pouště Sahara.