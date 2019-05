Německý novinář řekl, že přátelství Německa se Spojenými státy je rozbité napadrť

„Ve světě diplomacie je to nezdvořilost,“ píše Brössler. Současně je zde však také „bezostyšnost“, domnívá se novinář a uvádí jako příklad rozhodnutí Pompea.

„Tak či onak, po více než dvou letech od nástupu Donalda Trumpa do funkce hodně z toho, co bylo nedávno představeno jako německo-americké přátelství, bylo rozbito co napadrť,“ konstatuje novinář a poznamenává, že není dosud jasné, co by to mohlo být pro ministra zahraničí USA důležitější než krátká návštěva Berlína.

Pompeo sám později řekl, že musí změnit plány kvůli „eskalaci činů Íránu“.

Současně se Brössler domnívá, že zahraniční politika Washingtonu za Trumpa je předvídatelná svým vlastním způsobem. Podle jeho názoru se řídí zásadou, že vlastní zájmy je nutné realizovat ne za pomoci „chytré“ diplomacie, ale „prostřednictvím hrubé, imperiální politiky“, a to i ve sporech se spojenci.

„V mnoha případech nejsou Spojené státy vůbec spojenci, ale nepřátelé, proti kterým je třeba vytvořit aliance,“ vyslovuje své přesvědčení autor.

Novinář zároveň vyjadřuje naději, že po odchodu Trumpa se Spojené státy opět stanou skutečným partnerem Německa.

„Ale už nikdy se nestanou garantujícím státem, na který Němci tak dlouho spoléhali,“ uzavírá Brössler.

Dříve se německý ministr zahraničí Heiko Maas zmínil o strukturálních změnách ve vztazích mezi Evropou a Spojenými státy, které nepříznivě ovlivňují dvoustranné kontakty. Kromě toho kritizoval politiku zahraničního obchodu Washingtonu a poznamenal, že obchodní válka mezi Čínou a Spojenými státy ohrožuje Německo, a touha Američanů ovlivnit trh EU s energií prostřednictvím sankcí vůči Rusku je nepřijatelná.