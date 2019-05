Láhev vodky místo léku proti bolesti? Slovenský novinář promluvil o návštěvě ukrajinského zubaře

Slovenský portál Aktuality se věnuje tématu stomatologické péče v zemi a… na Ukrajině. Uvádí se, že ošetření dvou zubních kazů ve Lvově jednoho slovenského pacienta stálo 35 eur. Podle odhadu lékaře na Slovensku, za jeden z nich by zaplatil v Bratislavě 135 eur.

Dále článek upozorňuje na to, že k tomu, abyste se u zubaře dohodli na dobré ceně, je nezbytností ruština. Pokud umíte ukrajinsky, máte vyhráno.

Pozornost novináře ze Slovenska, který byl služebně na Ukrajině, upoutal ve Lvově na okraji města nápis „Dentista“, takže šel za svým štěstím. Jenže zubař Oleksandr jen ukázal na prázdnou ambulanci a za deset minut pacient seděl v zubařském křesle.

Vyjednávání o ceně

Pacient svěřil majiteli ordinace, že má posledních 1000 hřiven, což je v přepočtu necelých 35 eur.

„No problem, Oleksandr se vám na to podívá a uvidíme, co se dá za to udělat,“ oznámil šéf ordinace.

Ordinace na první pohled jako na Slovensku

Ordinace vypadala na první pohled stejně jako na Slovensku. Pohodlné křeslo, seřazené vrtačky, všude čisto, skoro útulno. Druhý, odborný, pohled samozřejmě pacient neměl.

Oleksandra se pacient zeptal, jestli ty vrtačky má vydezinfikovány. Lékař se usmál a dodal, že ano, protože nákaza HIV / AIDS je na Ukrajině poměrně dost rozšířená. Ale ve Lvově prý ne.

„A teď budeš trpět“

Když zubař prohlédl pacientovi chrup, za 35 euro se dohodli na opravě jednoho menšího a jednoho většího kazu. Menší bylo obyčejné vrtání plus plomba, větší velké vrtání, umrtvení zubu, vytažení nervů a čištění kanálků.

První zub byl OK. Při druhém mu na úvod bylo oznámeno: „A teď budeš trpět.“ Pak se lékař do vrtání druhého zubu pustil bez anestezie. Když jsem začal na křesle křičet, tak byla zdarma.

Proti bolesti Nemesil nebo vodku

Pacient dodal, že ukrajinský lékař působil slušně a přátelsky. Stihli si spolu i popovídat. Kromě voleb šlo i o práci. Lékař uvedl, že mimo Ukrajinu dělat nechce, neboť ve Lvově má rodinu a „peníze nejsou všechno".

Když svou práci dodělal, upozornil pacienta, že po ukončení působení anestézie může zub trošku bolet.

Pacient už trpět nechtěl a zeptal se, co s tím pak musí dělat.

„Můžu ti dát Nemesil, nebo si kup vodku. Ale kvalitní, žádnou samohonku z trhu," zněla jeho odborná rada.

Pacient Nemesil neznal, vodku před prací taký nemohl, takže vsadil vše na jednu kartu - to jest, že zub bolet nebude. A on skutečně nebolel.

Rentgen a lá Černobyl?

Ještě předtím, než pacient ordinaci opustil, vzal ho majitel na rentgen, který byl jediným podivným artefaktem.

© REUTERS / Max Rossi Žena vlezla do rentgenové kontroly, protože nechtěla nechávat svou kabelku samotnou

Na Slovensku většinou dělají tento úkon před ošetřením zubů, aby viděli, co mají udělat. Na Ukrajině asi až po, aby zřejmě viděli, zda práci udělali dobře.

Samotný přístroj se nacházel ve sklepě majitele, který tam zřejmě i bydlel, protože sklep krásně voněl červeným vínem.

To, že majitel měl i tuto zálibu, pacientovi až tak nevadilo. Ale když na něho začal dávat olověnou vestu a dal mu do ruky něco jako hadici z vysavače, došlo k pochopení. Hadice byla onen rentgen. Výsledkem byl snímek zubu. Podařil se, alespoň podle pacienta, který nicméně doufá, že přitom neabsolvoval něco na způsob druhého Černobylu.

Kontrola na Slovensku

Jelikož léčivou vložku bylo třeba do dvou týdnů vyměnit za plombu, pacient se nevyhnul ani návštěvě zubní ordinace na Slovensku.

Kromě plomby za 80 eur pacient dostal informaci, že jen oprava toho jednoho hloubkového kazu by ho v Bratislavě stála minimálně 130 eur. Práci svého kolegy ve Lvově ohodnotil jako dobrou, i když kanálky nebyly vyčištěny důkladně. Následně se ještě bavili o nutnosti nasazení korunky na jeden další zub. To by na Slovensku stálo minimálně 300 eur, kdyžto ukrajinský lékař službu nabízel za necelých 75 euro.

Závěr? Podle autora, kdo si chce dát do pořádku zuby, měl by rozhodně navštívit Ukrajinu. Možná se vyplatí dohodnout si vše dopředu, ovšem anglicky mluvící ambulance, které jsou na internetu, zřejmě tak výhodnou cenu nenabídnou. Samotný zákrok vychází v průměru přibližně čtyřikrát levněji než na Slovensku. Pravdou je, že záruku skutečně kvalitního ošetření zubů nedá nikdo na světě, píše portál.