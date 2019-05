Další náklady? F-35 námořnictva USA mohou dostat hypersonické zbraně

Během každoročního shromáždění Námořní ligy USA (Navy League of the United States) americká společnost Lockheed Martin prezentovala vlastní koncepci hypersonických zbraní HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept) pro moderní palubní variantu útočného stíhače F-35C, který bude používán námořnictvem Spojených států. O tom informoval The Drive.