Spencerová: Výsledkem útoku USA na Venezuelu by mohla být občanská válka, v níž by se mohly „utopit“

Portál v úvodu rozhovoru poukázal na to, že Američané přitvrzují proti Číně a zvedají jí celní tarify až na 25 %. A údajně se uvádí, že by se Trump později mohl dosti podobně pustit i do Německa. Proč je ale kolem Ruska „ticho“? A jak je to s Venezuelou? Na to všechno se novinářka pokusila odpovědět.

„Máte pravdu, že to Spojené státy aktuálně rozjíždějí hned na několika frontách. Ve Venezuele zkoušejí svrhnout režim už delší dobu, nově utahují šrouby kolem Íránu, k tomu rozdmýchávají obchodní válku s Čínou, k tomu vysvětlují Kanadě, že nemá co pohledávat na roztáté severní námořní trase, i když vede jejími pobřežními vodami, a nevím, jestli se chtějí do Německa zakousnout, jak říkáte, ale ministr zahraničí Mike Pompeo na poslední chvíli zrušil cestu do Berlína za Angelou Merkelovou a Süddeutsche Zeitung teď zrovna konstatovaly, že přátelství mezi Německem a USA je na padrť…,“ uvedla na začátek Spencerová.

Tak si dále myslí, že je potřeba brát v potaz také pokračující krizi ve vztazích USA a Turecka , nekončící ilegální okupaci východu Sýrie , obrovský záběr, jaký Pentagon předvádí v Africe, obecně napjaté vztahy s Evropskou unií či nové hrozby Velké Británii , která chce dál spolupracovat s Huawei . A v neposlední řadě je potřeba zmínit také další a další sankce na kohokoli a kdykoli.

„Chci říci, že USA rozjely spoustu „krizí“ najednou a nikde není zaručeno, že je všechny dokážou ukočírovat ke své spokojenosti. Prostě, v amerických nejvyšších kruzích nejspíš dál přežívá pocit, že jsou všemocní a každý je musí bezmezně poslouchat, a tak si toho nabrali moc, což pro ně ale nemusí skončit dobře. Bez ztráty kytičky. A to ani nemluvím o pokračujícím a svým způsobem sebezničujícím boji v samotných USA…,“ myslí si.

Spencerová se vyjádřila také k „výměně Venezuely za Ukrajinu“. Dle jejího názoru se o tom spekuluje již dlouho, ale čím dál tím víc je jasné, že to dle ní nejspíše není ten nejlogičtější pohled na věc.

„Na jedné straně zcela přehlíží desítky miliard, které do Venezuely investovala Čína, a ta jistě nebude chtít o své peníze přijít jen proto, aby měli Trump s Putinem radost. Ale hlavně, Rusko má ve Venezuele přece asi jen stovku jakýchsi vojáků a možná i něco žoldáků, což ale rozhodně není síla, která by udržela zkorumpovaný Madurův režim v sedle. Naopak, zdá se prostě, že USA se svým Guaidóem ve Venezuele – na rozdíl třebas od Pražského hradu – nemají dostatečnou podporu, a proto s režimem nejsou s to pohnout. Hodně marný pokus o vojenský puč z minulého týdne toho byl dokonalou ukázkou,“ dodala k věci.

Přitom však podotkla, že Spojené státy klidně mohou na Venezuelu zaútočit a „pár ruských vojáků by jim v tom nijak nezabránilo“. Prý by se však jednalo o útok proti většině společnosti, která by útočící stranu rozhodně nevítala jako své osvoboditele.

„Výsledkem by mohla být občanská válka, v níž by se USA mohly „utopit“. Koneckonců, v posledních letech získávají zkušenosti hlavně z bojů v blízkovýchodních pouštích, venezuelská džungle je něco jiného,“ varuje novinářka.

Novinářka podotýká, že americká soft power je sice fajn, ale už nemá to kouzlo jako kdysi. Podle ná by si tak USA ve Venezuele musely svou vůli zkrátka prostřílet za cenu obrovských ztrát na lidských životech. V závěru k dané otázce podotkla, že sama na nějaké handly typu „Venezuelu za Ukrajinu“ nevěří, jelikož jí to nedává smysl.

Spencerová se mimo jiné dotkla také velkého tématu, které se v poslední době řeší. Tím není nic jiného než dezinformační kampaň před volbami do Evropského parlamentu . Portál totiž poukázal na skutečnost, že bude před eurovolbami nasazen na Facebooku tým „ověřovatelů“ ve všech jazycích EU , jehož úkolem bude „chránit“ uživatele této sítě před závadným obsahem. A co na to novinářka?

„V zásadě asi platí, že největší dezinformací ve volbách jsou samotné volební programy většiny stran, z jejichž naplňování ve finále nezbývá obvykle kámen na kameni,“ uvedla.

Navíc podle ní třeba brát v úvahu i úsloví o zloději, který křičí „Chyťte zloděje!“. Na otázku však, zda se v souvislosti s takovým krokem cítí bezpečněji, odpověděla kladně.

„Ale jinak ano, s nástupem dalších expertů, kteří nás budou bránit před dezinformacemi, se samozřejmě cítím bezpečně a v klidu…,“ uvedla závěrem.