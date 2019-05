Herec ze seriálu Hra o trůny naznačil, že by se v příští sérii mohl objevit nový drak

Jeden z hlavních herců osmé sezóny světoznámého seriálu Hra o trůny svým fanouškům na Instagramu prozradil, že by se v příští sérii mohli těšit na překvapení. A to bude dle něj spojeno s draky.

Johan Philip Pilou Asbæk, který v seriálu ztvárnil postavu Eurona Greyjoye, zveřejnil na sociální síti fotografii z natáčení epizody, která byla odvysílána v pondělí.

„Nemůžu se dočkat páté série... Bude v ní světlo! A smrt ... A hrnky na kávu... Oreo? Uvidíte draka... Nebo dva... Anebo žádného,“ píše v popisku.

Jelikož dva ze tří draků, kteří se objevili v seriálu, zemřeli, byla jeho slova o dracích považována za náznak, že by se mohlo objevit další létající monstrum, s nímž se diváci dosud nesetkali. Dne 8. května deník Daily Mail oznámil, že je mnoho diváků přesvědčeno o tom, že jeden z draků Daenerys Targaryenové měl mláďata.

Ve čtvrté epizodě dané série, která byla odvysílána dne 5. května, si diváci všimli sklenice z kavárny Starbucks, která stála na stole během jedné ze scén na hradě Winterfell.

Filmový kritik Adam Rosenberg si však na novou sérii závěrečné sezóny postěžoval. Uvedl, že se hrdinové v této epizodě chovali absurdně a že se nechovali tak, jak by pro jejich postavy bylo charakteristické, a to jen proto, aby dovedl finální děj do konce.