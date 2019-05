Britský ministr zahraničí obvinil Rusko z pokusu narušit demokracii v Evropě

Ve čtvrtek nejvyšší soud v Černé Hoře shledal vinnými dva Rusy, Eduarda Šišmakova a Vladimíra Popova, kteří se provinili přípravou puče v Černé Hoře, a odsoudil je na 15 a 12 let do vězení.

„Neúspěšný pokus o převrat v Černé Hoře v roce 2016 byl jedním z nejhorších příkladů ruských pokusů narušit evropskou demokracii. Dalším příkladem destabilizujícího a agresivního chování Ruska v uplynulém desetiletí byl nestoudný pokus CRU zasáhnout do národních voleb v Černé Hoře a narušit návrh Černé Hory vstoupit do NATO,“ uvedl Hunt ve svém prohlášení.

Ruští představitelé dříve označili obvinění z účasti Moskvy na pokusu o puč za neopodstatněné.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová uvedla, že cílem obvinění proti Rusku je ospravedlnit členství v NATO před jejich vlastními lidmi. Ministr zahraničí Sergej Lavrov hovořil o údajném ruském zásahu do voleb v různých zemích a uvedl, že neexistují žádné fakta, která by to potvrdila.