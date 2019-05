Washington Times: Ani Trump ani Putin si nemůže dovolit ustoupit v otázce Venezuely

Ani ruský prezident Vladimir Putin ani prezident USA Donald Trump si nemůže dovolit ustoupit ve Venezuele, píše komentátor The Washington Times Todd Wood.

Podle autorova názoru ruský prezident nemůže ustoupit, protože se to negativně odrazí na jeho popularitě v jeho vlastní zemi.

„Putin je člověk, který chce vstoupit do dějin jako vítěz, jako ten, kdo rozšiřuje území matičky Rusi, a ne ten, kdo byl nucen se vzdát,“ uvádí se v článku.

Autor se domnívá, že právě na tom je založena veškerá Putinova moc. A teď ve Venezuele jsou sázky na Kreml velmi vysoké.

Donald Trump však také nemůže ustoupit ve venezuelské otázce. Po vítězství ve skandálu s falešným příběhem o spiknutí mezi ním a Ruskem a odvrácením státního převratu ze strany hlubinného státu si teď pán Bílého domu nemůže dovolit projevit slabost v konfliktu s Kremlem a dovolit Rusku, aby získalo předmostí v Latinské Americe, a tím mu umožnit šíření kleptokracie za ruské hranice.

Trump už dal jasně najevo, že provede blokádu Kuby, pokud bude třeba zastavit proud lidí a techniky plynoucí k „hrdlořezům pana Madura“.

Přímo teď Moskva nemůže nic víc udělat, kromě jaderné konfrontace ve stylu karibské krize. Amerika má však páky vlivu. Kromě toho by bylo hloupé podceňovat Trumpa, jelikož on znovu a znovu ukazuje svou připravenost a schopnost dělat to, co je třeba, uvádí se v článku.

Možná bude s cílem odvrácení vojenské eskalace uzavřena nějaká smlouva a výměnou za odchod Ruska z Venezuely může Moskva dosáhnout nějakého ústupku na Ukrajině nebo v Sýrii.

„Bylo by to jednoduché a a výhodné východisko. Venezuela je však sud střelného prachu, který může kdykoliv vybuchnout. V každém případě Trump zřejmě zvítězí,“ došel k závěru komentátor The Washington Times Todd Wood.