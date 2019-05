V Číně byly spuštěny na vodu najednou dva raketové torpédoborce

Uvádí se, že ceremonie spouštění lodí na vodu se konala dne 10. května ráno.

Naposled byly v loděnici ve městě Ta-lien dvě lodě spuštěny do vody najednou dne 3. července 2018, tehdy to byly torpédoborce projektu 055. Hlavní torpédoborec projektu 055 Nan-čchang byl poprvé představen veřejnosti na nedávné námořní přehlídce v Čching-tao. Podle informace Ministerstva obrany Číny se v blízké budoucnosti Nan-čchang stane součástí námořních sil Číny. Nan-čchang je zařazen do seznamu největších povrchových válečných lodí na světě, které nepatří k letadlovým lodím . Prezident Čínské lidové republiky Si Ťin-pching zároveň přijal přehlídku, když se nacházel na torpédoborci Si-ning projektu 052D.

Uvádí se, že dokud se Nan-čchang nepřidá k námořnictvu Čínské lidové osvobozenecké armády, torpédoborce projektu 052D zůstávají nejmodernějšími a nejbojeschopnějšími vojenskými loděmi Číny.

Torpédoborce projektu 052D s celkovým výtlakem 7,5 tisíce tun mají délku 157 metrů a šířku 17 metrů. Loď je plně navržena a postavena v Číně. Lodě tohoto projektu mohou provádět bojové mise na moři jak samostatně, tak jako součást skupiny lodí.