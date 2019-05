Spojené státy otestovaly raketu SM-3 na cvičeních NATO v severním Atlantiku

Americký torpédoborec, který se zapojil do velkých vojenských cvičení NATO zaměřených na protiraketovou obranu, v sobotu odpálil protiraketovou střelu SM-3. Stalo se tak v rámci cvičení Formidable Shield 2019. O události informovalo velení amerických námořních sil v Evropě.

Podle informací NATO byly do cvičení protivzdušné a protiletadlové obrany Formidable Shield zapojeny lodě devíti členských zemí, které spadají do útočných a pomocných sil. Uvádí se, že cvičení potrvá až do 19. května.

V průběhu cvičení musí být lodě spojenců (tedy Kanady, Dánska, Francie, Itálie, Nizozemska, Norska, Španělska, Spojeného království a Spojených států) schopné „detekovat, sledovat a bránit se proti různým typům protilodních a balistických střel“. Celkem je do akce zapojeno 13 lodí, 10 letadel a asi 3 300 pracovníků. Kromě toho se na cvičeních podílí námořní hlídkový letoun a průzkumné letadlo Severoatlantická aliance AWACS.

„Torpédoborec USS Roosevelt odpálil střelu SM-3 během cvičení Formidable Shield 2019. Cvičení napomáhá zlepšit spolupráci spojenců v reálném čase, v integrovaném prostředí protivzdušné a protiraketové obrany,“ píše se ve zprávě velitelství amerického námořnictva v Evropě.

Již dříve americký prezident Donald Trump představil aktualizovanou strategii rozvoje protiraketové obrany a stanovil priority současné správy vzhledem k přítomnosti nových výzev a hrozeb, včetně Ruska. Například jde o to, že americká protiraketová obranná zařízení v Rumunsku a Polsku obdrží novou úpravu protiletadlové řízené střely SM-3.