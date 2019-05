„Nezmýlíme se: naším cílem není válka, naším cílem je změna chování íránského vedení. Doufáme, že íránský lid dostane to co chce a to co si zasluhuje,“ řekl.

Ministr uvedl, že síla, kterou používá Washington v tomto regionu, je potřebná pro připravenost „příslušně reagovat“ v případě, „že se něco stane“.

Předtím byly zveřejněny plány USA ohledně nasazení dodatečných raketových systémů Patriot na Blízkém východě kvůli „rostoucí hrozbě“ ze strany Íránu.