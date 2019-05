„Zneuctění památky padlých.“ Štětina zkritizoval oslavy Dne vítězství v Rusku a porovnal Stalina s Hitlerem

Český novinář, spisovatel a poslanec Evropského parlamentu Jaromír Štětina se na Facebooku pustil do Rusů. Ze židle ho zvedly oslavy Dne vítězství. Proč?

Štětina si nebral servítky a na sociální síti sdílel následující příspěvek:

„Bolševici znectili památku padlých. Ať už to byli Rusové, Němci a ostatní, nahnaní Hitlerem a Stalinem na jatka druhé světové valky. Kreml svými dnešními militaristickymi oslavami jejich památku zneuctívá stejnou měrou.“

Těmito slovy reagoval na fotografii uživatele Tomáše Novotného. Na ní je vyobrazena krásná rudoarmějka plačící nad mrtvým spolubojovníkem. Ten však, jak píše Novotný, nezemřel při osvobozování Prahy, ale při náletu sovětských letadel, která bombardovala náměstí na Vysočině.

Na Štětinův post však lidé reagovali různě. Některé tato slova doslova rozčílila.

„Ty už se fakt jdi nechat vyšetřit,“ stojí v jednom z komentářů.

I další uživatelé dávali najevo, že se Štětinovým názorem příliš nesouhlasí: „Upřímně řečeno, to, zda voják padl nepřátelskou palbou nebo nešťastnou náhodou palbou vlastních, je zcela lhostejné. Takové věci se ve válkách stávaly, stávají a stávat budou. A bez ohledu na to, jaké oba režimy byly, fakt nechápu, proč by Rusové měli nějak plakat nad zabitými Němci .“

Nicméně, právě tento komentář vyvolal další diskuzi. Někteří si totiž myslí, že právě tohle Štětina naznačuje. Jiní tvrdí, že politik rozhodně po nikom nechce, aby nad „zabitými Němci“ plakal. „Vyjadřuje úctu k životu a lidem. Tu Stalin ani Hitler neměli. Vždycky na válku doplácí obyčejní vojáci a lidi, které do války naženou,“ myslí si jeden z uživatelů.

A k danému komentáři se vyjádřil i sám Štětina: „(...) Čtrnáct let jsem pracoval jako válečný zpravodaj. Prošel jsem asi dvacet válek v Evropě, Asii a Africe. Padlo v nich několik mých blízkých kamarádů. Viděl jsem hodně mrtvých vojáků. Vždycky to pro mne byli lidi, ať už bojovali na té či oné straně.“

U jednoho z komentářů však vypukla diskuze i o tom, zda za válku může Německo nebo tehdejší SSSR a Stalin. Určití komentující totiž tvrdili, že Německo by si bez jeho podpory nemohlo válku dovolit. „Druhou světovou válku začali společně Hitler a Stalin společným napadením Polska,“ napsal v komentářích Štětina.

Jak tedy můžeme vidět, slova europoslance nenechala nikoho chladným.