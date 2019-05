Prezident Putin se podělil o své pocity z akce Nesmrtelný pluk

„Tady je můj otec. Jak by mohl v roce 1945 projít přes náměstí? Nijak. Celý život kulhal a život opustil s kusem granátu v noze. Mohli by takoví lidé jít po Rudém náměstí ve vítězném průvodu? Ne. Ale oni, takoví obyčejní vojáci, bojovali o vítězství. A získali jej za obrovskou cenu,“ řekl prezident.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Porošenko nazval účastníky akce Nesmrtelný pluk maškarami

Prezident promluvil například o tom, jaké pocity zažíval, když poprvé procházel Rudým náměstím s portrétem svého otce.

„Víte, co mě napadlo? Že to můj otec nemohl udělat, a tak alespoň já ponesu jeho portrét. Zasloužil by si to. Myslím, že tisíce lidí, stovky tisíc lidí, kteří když jdou s portréty svých blízkých a účastníků války, pravděpodobně myslí na to stejné,“ uvedl Putin.

Akce Nesmrtelný pluk se v Den vítězství tradičně koná v Rusku a dalších zemích. Jde o průvod, během kterého lidé nesou fotografie svých příbuzných, kteří se zúčastnili 2. světové války. Poprvé se akce konala v roce 2012 v Tomsku, ale již v roce 2013 se stala všeruskou. Tento rok památeční průvod probíhal také v jiných zemích, včetně Spojených států amerických, Francie, Číny či Česka.