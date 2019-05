Figaro: Moskva nepospíchá s útokem na Idlib kvůli civilnímu obyvatelstvu a Turecku

Od konce dubna je provincie Idlib, poslední region v Sýrii, který není pod kontrolou Bašára Asada, vystavena tvrdému bombardování, píše Le Figaro. Moskva a Damašek bijí ze vzduchu a syrské a íránské jednotky vytěsňují protivníka na zemi. Od pondělí tam zahynulo 70 džihádistů.

© Sputnik / Department of the information support of the Baltic region