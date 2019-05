Sport jako touha žít: Fotbalový zápas v Rusku navštívil speciální host

Kasim Alkadim pochází z Iráku z města Karbala. Před několika lety přišel o levou nohu, když šlápl na nášlapnou minu. To je, bohužel, ve válčící zemi vcelku běžný příběh. Těžké zranění však ještě neznamená konec života. Chlapec si pomalu zvykl na pohyb o berlích a nějak se s tím vším dokázal sžít. Dokonce se naučil hrát i fotbal.

„Hrát o berlích je velmi snadné. Jakmile se moje noha zahojila, okamžitě jsem začal hrát s přáteli. Díval jsem se na kluky, jak hrají a rozhodl jsem se, že budu taky hrát, i o berlích. A vůbec mě nešetřili, hráli, jak se patří. Fotbal pro mě není jen hrou. Chtěl bych se stát skutečným profesionálním fotbalistou,“ říká Kasim.

Fotograf Taysir Mehdi vyfotografoval Kasima, jak hraje fotbal s kamarády. A právě tento snímek s názvem Touha žít zvítězil ve fotografické soutěži Andreje Stěnina v kategorii Sport.

Poté, co si tato fotografie v dané soutěži vysloužila ocenění, vznikl nápad, aby Kasim zavítal do Ruska. Plán byl jasný – zavést ho na zápas, ale co je nejdůležitější, ukázat ho lékařům. Možná, že mu někdo bude moct pomoct, a třeba i vytvořit protézu, aby mohl žít normální život. A tak se Kasim spolu se svým otcem a fotografem ocitl na zápase Spartak–Ufa.

„V Iráku trpělo kvůli válce mnoho dětí. To, co se nyní děje, je naše symbolické gesto. Pozvali jsme Kasima do Ruska a naši lékaři se ho pokusí přivést zpět do normálního, aktivního a klidného života. To je to nejhlubší poselství – návrat dětí do klidného života. Změníme Kasimův život k lepšímu. Chceme udělat dobrý skutek, a zároveň chceme jít příkladem. Jsem si jistý, že tento příklad bude pochopen a promění se v rozsáhlý pohyb,“ prohlásil Dmitrij Kiseljov, generální ředitel agentury MIA Rossia Segodnja (Rusko dnes).

Kasim v doprovodu svého otce vstoupil na hřiště a vykopl symbolický startovní kop. Je velmi nepravděpodobné, že by někdo v jeho iráckém městě, v němž se stále nacházejí miny z nedávné války, zažil něco podobného. Příběh chlapce je jako moderní provedení starověkých arabských pohádek. Z ničeho nic se objevil dobrý džin a změnil Kasimův život k lepšímu.

Samozřejmě, že je nemožné rychle a ve velkém měřítku pomoci všem ostatním dětem postiženým válkou. Důležitý je však důvod, a hlavně ten nápad. Koneckonců, milosrdenství je snad jedinou myšlenkou, která dokáže všechny spojit.