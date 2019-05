Vědci uvedli pět příznaků cukrovky, které nejsou na první pohled zřejmé

Především je třeba věnovat pozornost změnám na pokožce: ztmavnutí kůže v oblasti krku, podpaží a třísel. Jedná se také o pocity, které mohou být způsobeny dehydratací.

© Foto : Pixabay Vědci uvedli ideální snídani pro nemocné cukrovkou

Dalším alarmujícím příznakem mohou být problémy s močopohlavním systémem. Problémy vznikají v důsledku poškození krevních cév, uvádí portál Everyday Health.

Ostatní příznaky cukrovky, kterým není vždy věnována pozornost, jsou divoké sny či nadměrné pocení v noci.

Lidé by se take měli zaměřit na nehojící se rány a říznutí. Právě to je totiž způsobeno nadměrným množstvím cukru v krvi. To snižuje množství kyslíku proudícího krevním oběhem do ran, čímž se zpomaluje proces hojení.

Již dříve vědci informovali o jedné potravině, která pomáhá předcházet vzniku cukrovky. Ukázalo se, že jde o sýr.