Předseda francouzské levicové strany La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon oznámil, že Evropská unie by měla ukončit zvyšování tlaku na Rusko a změnit politiku vůči NATO, informuje o tom portál Figaro.

Podle něj je nutné při nadcházejících volbách do Evropského parlamentu vybrat poslance, kteří změní politiku EU. Zejména kritizoval myšlenku o vstupu do NATO Gruzie a označil to za hloupou provokaci.

„V našich zájmech jsou poslanci, kteří se nebudou účastnit protiruské a pronatovské hysterie, která v Evropském parlamentu zuří,“ oznámil Mélenchon.

© Fotolia / Mapics Ve Francii podpořili výstavbu plynovodu Nord stream 2

Politik také varoval před myšlenkou přijetí Ukrajiny do Severoatlantické aliance a zdůraznil, že Evropa nemůže kontrolovat NATO a nemá zájem o růst napětí mezi EU a Ruskem

Navíc předseda Mélenchon také uvedl, že ho často označují za ruského agenta, a přiznal, že ho tato skutečnost raduje, protože chce mír.

Vztahy Ruska a západních států se zhoršily kvůli situaci na Ukrajině a okolo Krymu, který se k Rusku znovu připojil po referendu v roce 2014. Západ obvinil Moskvu ze zasahování do vnitřních událostí na Ukrajině a zavedl proti Rusku sankce, Moskva přijala stejná opatření a začala import nahrazovat vlastní výrobou. Moskva řadu obvinění Evropy a USA odmítá a zdůrazňuje, že žádné z obvinění nebylo podloženo nějakými důkazy.